A patra ediție a realityshow-ului Exatlon stă sub semnul întrebării, asta pentru că cifrele audienței ultimului au fost foarte scăzute. Mai mult, concurenții au făcut dezvăluiri uluitoare despre condițiile de care au avut parte la filmări, în Republica Dominicană.

Alina Pană (33 de ani), concurentă în prima ediție a show-ului difuzat la Kanal D, a rupt tăcerea și a povestit în exclusivitate pentru Click! coșmarul trăit în Republica Dominicană. Ea s-a văzut nevoită să se spele cu detergent. În urma acestei experiență, campioana de fitness și-a distrus părul. (CITEȘTE ȘI: ION SURDU, CÂȘTIGĂTORUL EXATLON 2019, L-A PROVOCAT PE ALIN ANDRONIC, FINALISTUL SEZONULUI TRECUT. CE REPLICI ACIDE I-A ARUNCAT)

„Făceam baie într-un bidon tăiat în spatele cotețului. Nu am avut șampon trei luni cât am stat în Dominicană. Dormeam cu noroiul în cap, apa oceanului fiind foarte sărată, nu te puteai spăla cu ea. Așa că furam detergent când mergeam la circuit din toaletele publice.

Puneam în sticlele de apă și îl țineam ascuns în pădure, sub frunze. Foloseam câte puțin încercând să mă țin curată. Părul meu era lung și în urma spălării cu detergenți s-a deteriorat total și a început să cadă. De când m-am întors din Dominicană, stau numai pe la saloane, încercând să-l salvez. Efectiv, toate vârfurile mele sunt arse”, a povestit Alina. (CITEȘTE ȘI: ÎNREGISTRARE ȘOCANTĂ CU O FOSTĂ CONCURENTĂ DE LA EXATLON! A PLÂNS ÎN HOHOTE CÂND A POVESTIT CE I SE ÎNTÂMPLĂ)

Cosmin Cernat a avut și el de suferit

Cosmin Cernat, carismaticul prezentator al emisiunii-concurs ”Exatlon”, s-a întors din Republica Dominicană și a participat, miercuri seara, la o petrecere mondenă. Cosmin a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele în timp emisiunii, cu atât mai mult cu cât, la capitolul ”sănătate”, nu a fost totul perfect.

Cosmin Cernat a fost cel care a primit premiul obținut de Kanal D pentru ascensiunea pe piața media din România, iar prezentatorul a devăluit, pentru click.ro, cât de greu i-a fost, la un moment dat, în Republica Dominicană. (CITEȘTE ȘI: PE CE “SPARGE” ION SURDU CEI 50.000 DE EURO CÂȘTIGAȚI AZI-NOAPTE LA EXATLON 3)

„Am fost bucuros că am avut un succes neaşteptat cu «Exatlon», m-am uitat la format şi mi-a plăcut pentru că avea partea de comentariu, de reporterie, de moderare, avea toate genurile. Un concurent se putea răni însă nu şi prezentatorul. Pentru a-mi reveni vocea, am făcut injecţii antiinflamatoare cât pentru o viaţă, pentru că pastilele nu funcţionau. Am avut doi medici, unul mexican şi unul cubanez, nişte băieţi extarordinari. Şi pentru sezoanele acestea am făcut mult mai multe injecţii. Vorbeam mult, tare, pe plajă, în curent, soare, vânt, iar apoi am încercat să controlez totul mai mult şi a fost mai bine”, a declarat Cosmin Cernat.