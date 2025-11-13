Acasă » Știri » Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg

Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg

De: Denisa Iordache 13/11/2025 | 15:00
Dieta "minune" a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Gina Pistol continuă să fie un exemplu pentru femeile din România. Cu o carieră de succes, o familie fericită și o siluetă de invidiat, chiar și după naștere, vedeta reușește să rămână în topul prezențelor feminine din showbiz. Recent, ea a dezvăluit dieta care a ajutat-o să ajungă la 53 de kilograme, după naștere. Mai multe detalii în articol!

În ciuda vieții ocupate pe care o are, Gina Pistol își ține fanii la curent cu activitățile sale. Vedeta este activă în mediul online și continuă să participe la evenimente mondene. Mai mult, ea vorbește mereu deschis despre viața ei pentru a le ajuta pe mămici, dar și pe domnișoare, să se inspire din alegerile pe care ea le face.

Dieta ”minune” a Ginei Pistol

Prezentatoarea TV a mărturisit că este nevoită să fie slabă, pentru că sticla adaugă kilograme în plus. Gina Pistol a mărturisit că a reușit să ajungă la 53 de kilograme cu ajutorul sportului și prin eliminarea din alimentație a produselor care cauzează inflamații în corp, a făinii albe și a zahărului.

„După cum știți, sticla adaugă puțin volum și, ca să arăți foarte bine pe sticlă, trebuie să fii foarte slabă. Dar eu nu pot să fiu foarte slabă. E adevărat, am mai slăbit puțin. Eu am 53 de kilograme.  Practic am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb”, a declarat Gina Pistol pentru viva.ro.

Cum arată locul unde Gina Pistol și Smiley își vor ridica o casă de vacanță. Vedeta e îndrăgostită iremediabil!

Pe lângă Masterchef, soţia lui Smiley se pregăteşte de un nou proiect! Gina Pistol schimbă direcţia: “Sper să mă țină nervii”

