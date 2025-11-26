Acasă » Știri » Digi RCS-RDS oferă gratuit telefoane OPPO Reno 14F abonaților din România. Ce trebui să faci

Digi RCS-RDS oferă gratuit telefoane OPPO Reno 14F abonaților din România. Ce trebui să faci

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 15:48
Digi RCS-RDS oferă gratuit telefoane OPPO Reno 14F abonaților din România. Ce trebui să faci
Cum poți câștiga un telefon de la DIGI

DIGI le oferă abonaților săi o nouă provocare distractivă înainte de sărbători, combinând atenția la detalii cu șansa de a câștiga premii speciale. Cei care sunt curioși și rapizi vor avea ocazia să se bucure de o experiență interactivă și, totodată, să câștige un telefon OPPO Reno 14 F.

Această inițiativă este o surpriză pregătită de DIGI pentru abonați înainte de Crăciun, continuând tradiția de a le oferi experiențe și premii speciale în perioada sărbătorilor. Videoclipurile și imaginile concursului au stârnit deja curiozitatea și entuziasmul comunității online, transformând provocarea într-un adevărat joc de atenție și interacțiune digitală.

DIGI combină distracția cu șansa de a câștiga premii valoroase, încurajând abonații să fie atenți la detalii și să participe activ la provocările lansate pe rețelele sociale.

Sursa foto: Instagram

Participarea este simplă: trebuie să urmărească paginile @digi.romania și @opporomania, să analizeze cu atenție cele două imagini și să lase în comentarii numărul exact de diferențe identificate. Este important de reținut că se acceptă un singur comentariu per utilizator, iar doar cei care respectă toate regulile vor fi eligibili pentru tragerea la sorți.

Premiul este unul special: trei abonați norocoși vor câștiga fiecare câte un OPPO Reno 14 F, iar concursul se desfășoară între 24 și 28 noiembrie. Câștigătorii vor fi anunțați pe 1 decembrie, printr-un comentariu la postarea oficială a provocării.

DIGI a avut oferte și de Black Friday

Cei care și-au transferă numărul la DIGI între 6 și 9 noiembrie 2025 au beneficiat de o reducere specială la abonamentul Nelimitat, valabilă pe primul an. Prețul abonamentului varia în funcție de numărul de portări realizate: pentru o singură portare, costul a fost de doar 2,54 euro/lună, iar pentru mai multe numere tariful scade proporțional. De exemplu, dacă au fost portate trei numere, fiecare abonament costa 1,78 euro/lună. Oferta se aplică atât pentru numere provenite din rețele postpaid, cât și din cele prepaid.

