Din ce trăiește Zanni de când s-a lăsat de muzică și s-a pocăit și… De ce s-a retras după ce Alex Velea l-a făcut faimos și a câștigat Survivor de două ori

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Zanni spune cum a fost ultima discuție cu Alex Velea, ce regrete are, cum a decurs botezul din Irlanda, dar și din ce se întreține acum, după ce a renunțat definitiv la muzică. În ce relații este acum cu Jador, Iancu Sterp și restul colegilor de la Survivor, dar și ce planuri are de când s-a reprofilat total, citiți mai jos!

În ciuda faptului că a ieșit câștigător la Survivor de două ori, îi mergea bine cu muzica, iar însuși Alex Velea se ocupa de el, Zanni a decis să se retragă definitiv din domeniul artistic și să încheie acest capitol din viața lui pentru totdeauna. Ba mai mult, tânărul a hotărât să facă schimbări drastice pe toate planurile. A mers în Irlanda să se boteze, s-a pocăit, citește în fiecare zi Biblia și duce cu totul un alt stil de viață.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fostul protejat al lui Velea spune din ce trăiește mai nou, de când a renunțat la muzică, la aparițiile TV și la orice ține de lumea mondenă.

”Acum fac niște tablouri, dar nu le vând. Vreau să le termin și să le dau la toată lumea. Mai am niște venituri din imagine, da, oarecum pasive”, a spus Zanni.

Citește și: Zanni se pocăiește! Motivul REAL pentru care câștigătorul Survivor România a luat această decizie

” Mai era necesar să rămân o mascotă?”

Deși imediat după ce Alex Velea l-a descoperit a avut parte de un succes imens, a participat la mai multe show-uri televizate pe care le-a și câștigat și avea mulți fani care îi apreciau munca, cântărețul a decis că locul său nu mai este în domeniul artistic. După ce ar fi făcut suficienți bani, Zanni a decis că nu mai este cazul să se confrunte cu hate-ul primit. Așadar, nedorindu-și să se mai încadreze în tot felul de tipare pentru a reuși, s-a oprit de tot. Acum duce o cu totul altă viață, pare mai liniștit și se declară extrem de mulțumit de deciziile luate.

”Îmi plăcea să fiu în centrul atenției, pentru că eram singur. Eu eram un copil care, din singurătate, mi-am căutat prieteni și voiam să fiu în centrul atenției. Hate-ul nu m-a afectat la modul să nu mai pot continua, dar am început să nu îl mai văd necesar după ce am obținut ce mi-am dorit. Mi-a dat Dumnezeu! Pe unde am fost, am câștigat!

De ce rămân în acele situații? Mai era necesar să rămân în acea otravă? Mai era necesar să rămân o mascotă care se înjură cu cei din jur? Mai era nevoie să mă scuip cu lumea? Mai era necesar să răspândesc hate-ul? Nu mai era”, a adăugat fostul protejat al lui Alex Velea.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fostul câștigător de la Survivor spune în ce relații este acum cu Jador și Iancu Sterp, cum a decurs ultima discuție cu Alex Velea, ce activități zilnice are acum, dar și cum și-a propus să împrăștie cuvântul lui Dumnezeu în rândul tinerilor. Toate detaliile despre schimbările făcute de Zanni, AICI.

Citește și: Jador i-a dat ultimatum lui Zanni! De la ce a pornit conflictul, de fapt: „Oana nu e la mijloc”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.