Întreaga comunitate de români din Londra s-a mobilizat pentru găsirea unei adolescente, care a dispărut pe 19 octombrie. Dispariția lui Beatrice, a cărei mamă este româncă, a dus la un adevărat scandal în sânul comunității. Mai multe persoane spun că fata de 15 ani ar fi fugit de acasă, pentru că era maltratată psihic de tutorele ei, un român faimos în diaspora. Este vorba despre directorul Organizației Non-Profit ”My Romania Community”, din Marea Britanie, Cristian Stîncanu. CANCAN.RO are detalii despre acest caz cu totul ieșit din comun.

Dispariția unei adolescente de 15 ani, care trăiește cu mama sa la Londra, a dus la un scandal de proporții în sânul comunității românești. Apropiații nu mai știu nimic de Beatrice de pe data de 19 octombrie, când a fost văzută în zona Wembley. Fata și mama ei locuiau în aceeași casă cu directorul Organizației Non-Profit ”My Romania Community”, din Marea Britanie, Cristian Stîncanu.

În urmă cu aproximativ 8 ani, bărbatul le-ar fi luat sub aripa lui ocrotitoare pe copilă și pe mama acesteia, aflate într-o situație dificilă. Astfel, cele două s-au mutat în aceeași locuință cu el. Între timp, Cristian Stîncanu i-a devenit și tutore fetei. Bunica lui Beatrice, dar și alți apropiați lansează acuzații grave la adresa lui Stîncanu.

Bunica adolescentei, Marina Dima, nu îl consideră un binefăcător, ci un monstru care i-a manipulat fiica. Mai mult, aceasta susține că Beatrice ar fi fugit de acasă din cauza lui Stîncanu.

Printre lacrimi, femeia a povestit, pentru CANCAN.RO, drama pe care o trăiește de când fiica ei, Aurelia, l-a întâlnit pe Cristian Stîncanu, care ar fi îndepărtat-o de propria mamă. Aceasta mai susține că fata sa și Stîncanu sunt iubiți, dar bărbatul nu își asumă public această relație.

”Nepoata mea nu este răpită, a fugit de acasă. Cine știe ce îi făcea copilului? Am simțit că este un monstru care pozează în om bun. Din cauza lui, fata mea nu mai vorbește cu mine. El zice că vrea doar să o ajute, dar, de fapt, sunt împreună. Tatăl fetei este italian, dar era în pușcărie când s-a născut fata. Numele lui nici nu apare în certificatul de naștere. Are altă familie. Eu am crescut-o pe nepoata mea de la un an până la 6 ani. Stîncanu i-a băgat în cap fetei mele că dacă nu este el tutore, nepoata nu se poate duce la universitate acolo”, ne-a spus bunica fetei, care locuiește în Italia.