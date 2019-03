Discul de Aur pentru unul dintre cei mai iubiți Dj din lume! A fost prezent pe scena la UNTOLD și la NEVERSEA

Conceptul de festival în România nu poate fi separat de numele unui DJ, cel mai iubit artist: Armin van Buuren, de set-urile sale epice care se termină în cel mai frumos moment al unei nopți de festival, la răsărit.(CITEȘTE ȘI: ALEX BODI A ÎNVINEȚIT-O PE BIANCA, IAR NOI AM PUS MÂNA PE PROBA AGRESIUNII! TOTUL S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ZIUA EI…)

Când Armin van Buuren și Vini Vici intră în studio, se întâmplă o adevărată vrăjitorie! Iar acum această magie, intitulată „Great Spirit" piesă lansată în 2016, a fost recompensată în mod oficial cu „Discul de Aur". Pe contul de Instagram al celor doi Vini Vici a fost făcută această postare, duo-ul din Israel mulțumind fanilor și lui Armin pentru uriașul suport. De altfel, evenimentul a avut loc în cadrul ASOT 900 Festival, unde Vini Vici au fost invitați în Mainstage.

Știrea vine după recentă apariție live a lui Armin în cadrul ASOT, unde gigantul trance a lansat cea mai nouă colaborare cu trio-ul Above & Beyond, intitulată „Show Me Love".

În cadrul NL Buma Awards ceremonie care a avut loc pe 11 martie, Armin van Buuren a fost recompensat cu două trofee, pentru: „Blah Blah Blah" și „Therapy".