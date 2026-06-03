Dispar sute de mii de job-uri. Care sunt cele mai afectate domenii

Vești îngrijorătoare pentru milioane de angajați din Europa, inclusiv pentru români. În următorii ani, numeroase locuri de muncă ar putea dispărea complet, pe măsură ce economia europeană trece prin transformări majore generate de noile tehnologii, tranziția verde și costurile ridicate ale energiei. Un raport al Comisiei Europene arată că mai multe industrii importante se confruntă deja cu dificultăți, iar sute de mii de posturi sunt în pericol.

Printre domeniile cele mai vulnerabile se numără construcțiile, industria chimică, metalurgia și transporturile. Aceste sectoare resimt atât impactul prețurilor ridicate la energie, cât și efectele schimbărilor tehnologice și ale noilor politici de mediu promovate la nivel european.

Mai multe sectoare sunt afectate

Unul dintre cele mai afectate sectoare este industria auto. Producătorii europeni sunt obligați să se adapteze rapid la trecerea către vehicule electrice, în timp ce concurența din partea companiilor asiatice, în special din China, devine tot mai puternică. În acest context, aproximativ 600.000 de locuri de muncă din industria auto ar putea fi puse în pericol.

Nici industriile asociate tranziției verzi nu sunt complet protejate. Potrivit estimărilor, aproape 85.000 de posturi din sectorul producției de baterii sunt expuse riscurilor, iar industria panourilor solare ar putea pierde în jur de 59.000 de locuri de muncă. În plus, procesul de decarbonizare afectează și siderurgia, unde mii de angajați ar putea fi impactați de schimbările impuse pentru reducerea emisiilor.

Comisia Europeană atrage atenția și asupra efectelor tensiunilor geopolitice asupra economiei. Creșterea costurilor energetice, influențată de instabilitatea de pe piețele internaționale, ar putea duce la pierderea a până la 560.000 de locuri de muncă în 2026.

În fața acestor provocări, Bruxellesul consideră că educația, formarea profesională și recalificarea angajaților reprezintă soluții esențiale. Autoritățile europene vor pune un accent mai mare pe dezvoltarea competențelor tehnice și digitale, pentru a ajuta forța de muncă să se adapteze noilor cerințe ale economiei și să reducă impactul transformărilor care afectează piața muncii.

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