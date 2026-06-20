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Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO după 8 ani de căsnicie

De: Elisa Tîrgovățu 20/06/2026 | 17:59
Divorț-șoc în showbiz! Și-au spus ADIO după 8 ani de căsnicie
Actorul cunoscut pentru rolul lui Vartolu din serialul „Çukur”, Erkan Kolçak Köstendil, și soția sa, Cansu Tosun, au pus capăt căsniciei după opt ani / Sursa foto: Social media
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Despărțirea dintre Erkan Kolçak Köstendil și actrița Cansu Tosun a luat prin surprindere lumea mondenă din Turcia, unde cei doi erau văzuți drept un cuplu stabil și foarte unit. Considerați mult timp un exemplu de relație solidă în showbiz, vestea separării lor a generat numeroase reacții atât în rândul fanilor, cât și al presei. Chiar și așa, cei doi au transmis că prioritatea lor rămâne creșterea fiului lor, Marsel.

Conform informațiilor apărute în presa din Turcia, Erkan Kolçak Köstendil și Cansu Tosun au ajuns la un acord comun privind încheierea căsniciei lor, după opt ani de mariaj. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au fost mult timp văzuți ca unul dintre cele mai apreciate și discrete cupluri din lumea mondenă.

Celebritățile au ajuns la divorț de comun acord

Erkan Kolçak Köstendil, devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului lui Vartolu Sadettin din serialul Çukur, are 43 de ani. Fosta  parteneră, Cansu Tosun, în vârstă de 38 de ani, este considerată una dintre cele mai apreciate apariții feminine din Turcia.

Potrivit presei locale, separarea lor s-a realizat de comun acord și a fost oficializată la Judecătoria din Gemlik. În urma hotărârii, custodia fiului lor, Marsel, a fost acordată mamei, conform relatărilor din media turcă.

Cei doi au devenit părinți în urmă cu șase ani

Erkan Kolçak Köstendil și Cansu Tosun s-au căsătorit în 2018. Doi ani mai târziu, pe 14 iulie 2020, familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a primului copil.

Nașterea lui Marsel a fost un moment important pentru cei doi, care au declarat în mai multe rânduri că își doreau să devină părinți. Deși au ales să își continue viața separat, aceștia rămân conectați prin rolul de părinți și, cel mai probabil, vor păstra o relație apropiată pentru a se ocupa împreună de creșterea fiului lor.

Foștii parteneri au mers împreună la serbarea fiului lor

La scurt timp după despărțire, Erkan Kolçak Köstendil și Cansu Tosun au arătat că rămân implicați activ în viața fiului lor, Marsel, punând pe primul plan responsabilitățile de părinți.

Recent, cei doi au fost prezenți împreună la ceremonia de absolvire a grădiniței acestuia. Ei au fost fotografiați zâmbind alături de copil. Imaginile postate ulterior au atras rapid atenția publicului, fiind apreciate pentru modul natural în care au gestionat momentul.

Sursa foto: Social media

În dreptul fotografiilor, a fost adăugat și mesajul:

„Am dat lumii un absolvent ca un leu!”.

Nu este prima dată când Erkan Kolçak Köstendil și Cansu Tosun apar împreună după separare. Cu doar câteva zile înainte, cei doi au fost văzuți la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a fiului lor, Marsel. Foștii parteneri au celebrat momentul într-un cadru familial.

Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, ambii par determinați să mențină o relație echilibrată și respectuoasă pentru binele copilului. Aparițiile lor comune au fost primite pozitiv de public, mulți admiratori apreciind modul matur în care gestionează situația după divorț. În ciuda despărțirii, legătura dintre ei continuă prin momentele importante din viața micuțului Marsel.

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