”Doamna Anti-fumat”, la shopping cu Jaguarul de 50.000 € + apartament în buricul Capitalei

Femeia de afaceri a luptat, cu frenezie, pentru interzicerea fumatului în spaţiile publice (restaurante, baruri, cafenele, cluburi etc.), iar din luna mai a anului 2018 a devenit și director al proiectului "Copil Iubit la Bord", în cadrul Fundației Crucea Albă.

La nivel declarativ, "Inițiativa 2035 – România fără Tutun" este susținută financiar de Bloomberg Philanthropies și Campaign for Tobacco – Free Kids. În umbra acestor ONG-uri – patronate de "Doamna Anti-fumat", așa cum este supranumită Ramona Maria Brad – am descoperit și alte interese, iar acestea pot fi numite – fără teama de a greși – obscure şi, ceea ce este esenţial în context, profitabile. Este vorba despre o întreagă încrengătură a intereselor personale și corporatiste care fac ca lupta împotriva fumatului – idee "nobilă", de altfel, în declarațiile făcute sub lumina reflectoarelor, atunci când totul este fair și "dă bine la public" – să se transforme în cu totul altceva.

Shopping cu… Jaguarul de toate zilele

Ramona Maria Brad – "Doamna Anti-fumat" – cunoaște bunăstarea cotidiană, materializată printr-un apartament în "buricul târgului", la Unirii, – zona Mitropoliei – și un Jaguar "de fițe" a cărui valoare ajunge la 50.000 de euro. De altfel, CANCAN.RO, site-ul Nr. 1 din România, a surprins-o pe celebra luptătoare împotriva fumatului ieșind de la cumpărături – dintr-un cunoscut supermarket al Capitalei – și împingând căruciorul către portbagajul încăpător al bolidului de lux.

„Sunt două direcţii clare pe care le urmărim: pe de o parte, să avem o interdicţie cuprinzătoare, aşa cum este de fapt legislaţia în vigoare pentru orice formă de publicitate şi promovare a produselor din tutun, şi a doua direcţie este să facem intervenţii pe toate acele legi care privesc reducerea consumului de tutun şi care au lipsuri istorice, care le permit producătorilor de tutun în acest moment să eludeze aceste legi în diverse forme: fie pentru că sunt noi produse şi sunt altfel definite, fie pentru că găsesc alte subterfugii de a ocoli reglementările”, spunea, la un moment dat, Ramona Maria Brad. Dar, în spatele unor astfel de declarații, rămân numeroase semne de întrebare. Acestea așteaptă, evident, răspunsuri, nefiind doar retorice…

Ramona Maria Brad şi ”Cruciada” împotriva fumatului

Ţinând cont de proiectele în care s-a implicat, Ramona Maria Brad militează – la o prima vedere – pentru o Românie sănătoasă şi lipsită de vicii. Dar, înainte de a ocupa poziții cheie şi de a declanşa “Cruciada Anti-fumat”, Ramona Brad a administrat două firme specializate în consultanță și Public Relations.

– ”Clearpoint Communication Associates” – firmă înființată în București şi deținută, inițial, 50-50%, cu Adriana Nicoleta Barbu. – ”Advisory Point” – fiind asociată cu soțul ei, Alin Popescu.

Atunci când Ramona Maria Brad a avut un moment de revelaţie şi s-a decis să intre în războiul împotriva tutunului, veniturile pe care i le aduceau cele două firme erau substanţiale. Volumul de afaceri al celor două companii – atenţie, fiecare “beneficiind” doar de aportul… unui singur angajat – a ”explodat”, pur și simplu, începând cu 2012 și până în 2019.

În anul 2019, Ramona Maria Brad a luat decizia neaşteptată de a închide cele două firme. Au existat şi speculaţii,fireşte, fiindcă nu iese fum fără foc, cu atât mai mult atunci când este vorba despre… tutun. Motivul acestei decizii intempestive ar fi fost, de fapt, ștergerea urmelor unor contracte "grase", cum ar fi și cel cu gigantul Pfizer. Vorbim aici despre cifre de afaceri – cumulat – de aproximativ 500.000 €. O jumătate de milion de euro pentru firme de PR care nici măcar nu înregistrau o activitate intensă.

“Doamna Anti-fumat”, contract ”gras” cu gigantul Pfizer

Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, au dezvăluit că printre clienții firmelor deținute de Ramona Maria Brad, directorul proiectului "Iniţiativa 2035 – România fără Tutun" s-a aflat o super-firmă. Gigantul Pfizer. Discutăm despre un client foarte important, ținând cont de evidențele fiscale.

”Clearpoint Communication Associates” a desfășurat un contract de toată… frumuseţea financiară tocmai cu filiala din România a Pfizer. Este vorba despre o companie care, sub sloganul ”Lucrăm împreună pentru o lume mai sănătoasă”, înregistrează profituri consistente din comercializarea unor produse… alternative fumatului.

Documentele financiare arată că – între anii 2014 și 2017 -"Pfizer" a virat în conturile firmei Ramonei Maria Brad – "Doamna Anti-fumat" – aproximativ 130.000 euro.

Pfizer, lobby împotriva tutunului, dar…

Pe de o parte, discutăm despre directoarea unui proiect “nobil” care militează pentru sănătate și o viață curată din toate punctele de vedere.

Pe de altă parte, aceeaşi directoare este şi femeia de afaceri, derulând contracte și apărând o companie interesată să diminueze piața tutunului. Dar nu pentru a transforma România într-un curată, aşa cum se declară, ci pentru a prospera afacerile din portofoliul propriu. Afaceri cu… produse care conţin nicotină. Concret, Pfizer derulează acțiuni de lobby împotriva tutunului și țigaretelor electronice, încurajând românii să folosească produse cu nicotină (plasturi sau spray-uri) pe care chiar compania le-a introdus pe piața medicamentelor.

Iar "paravanul" în spatele căruia Pfizer a finanțat această campanie a dat și rezultate. Astfel, unii se gândesc că, de ce nu?, poate în schimbul contractelor cu Ramona Brad, compania a reușit să introducă în România una dintre cele mai aspre legi împotriva fumatului. Și nu aici este capătul "Cruciadei". Căci Pfizer, prin vocea Ramonei Brad, cere – acum – și eliminarea țigărilor electronice!

Pasul 2 – asediu împotriva ţigărilor electronice

Ramona Maria Brad “lucrează” intens pentru a-şi crea o nouă imagine, profitabilă, din moment ce vechile afaceri au fost abandonate.

Ramona Maria Brad "lucrează" intens pentru a-şi crea o nouă imagine, profitabilă, din moment ce vechile afaceri au fost abandonate.

Dincolo de finanțările primite, doamna "Anti-fumat" este invitată (desigur și remunerată) la multe seminarii care care au ca subiect chiar lupta împotriva tutunului, atât în Belgia, Elveția sau Grecia, dar și Bosnia Herțegovina, plus Republica Moldova.

În acest context, Ramona Brad (cu sprijinul unui deputat USR) a inițiat şi legea care ar limita publicitatea la tutun. Numai că textul propus se referă și la țigările electronice. Fosta PR-iță susține că o asemenea lege ar reduce consumul de țigări cu până la 23%. De ce nu 11%, 53% sau 100%, nu știm, neavând habar de asta nici cei care susțin legea. Nu există nicio garanție, din acest punct de vedere, iar un studiu pe piața din România încă nu a fost realizat.

Dar primează interesele ascunse, așa cum este cazul Pfizer, iar acestea sunt însă mai puternice decât orice alt studiu. Și nu doar Pfizer ar intra în categoria clienților pe care Ramona Brad îi slujește indirect și cărora le reprezintă (mascat) interesele comerciale. Am identificat și alte companii farmaceutice.

Pe aceeași schemă – devoalată de CANCAN.RO, site-ul Nr. 1 din România, în cazul Pfizer – au fost apărate și interesele "Lundbeck Export A/S". Este vorba despre o companie farmaceutică daneză specializată în medicamente pentru boli ale creierului. Iar din conturile acestei companii au fost transferați către afacerile "Doamnei Anti-fumat" aproximativ 45.000 €.

