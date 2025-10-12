Doliu în familia echipei Dinamo! A murit la vârsta de 60 de ani, după ce și-a dedicat 28 de ani iubirii pentru „câinii roșii”

Doliu în familia echipei Dinamo! Un membru îndrăgit al clubului de fotbal a murit la vârsta de 60 de ani. Și-a dedicat 28 de ani din viață iubirii pentru „câinii roșii”. Oficialii echipei au transmis un mesaj emoționant.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Ovidiu Grămadă s-a stins din viață la 60 de ani. El și-a dedicat aproape jumătate din viață iubirii pentru „câinii roșii”. A fost aproape de Dinamo timp de 28 de ani, ocupând funcția de cameraman. De-a lungul timpului, a analizat sute de jucători și a contribuit, prin munca sa, la performanțele și trofeele câștigate. Anunțul trist a fost făcut de Radio Dinamo 1948.

„S-a dus un prieten. O veste cumplit de tristă ne-a lovit astăzi. Un om drag, care a slujit Dinamo cu discreție, devotament și pasiune timp de mulți ani, Ovidiu Grămadă, a plecat dintre noi… Ani la rând m-am obișnuit să-l văd pe Ovidiu filmând meciurile lui Dinamo, indiferent că era vorba despre prima echipă, echipa secundă sau despre jocurile copiilor și juniorilor. A fost mai mult decât un coleg pentru noi. Nu pot uita primele meciuri transmise la Radio Dinamo și zâmbetul lui Ovidiu atunci când vedea că, inevitabil, ‘ne lipsea ceva’ pentru transmisie. ‘Hai, băieți, ați venit la filmare sau la plimbare?’, glumea el, iar apoi, ca prin minune, în geanta uriașă pe care o căra mereu găsea exact ce ne trebuia ca să putem continua filmarea. A fost omul care avea mereu o vorbă bună, spusă cu umor, dar și o grijă sinceră, părintească. Când ne vedea în cantonament, întreba mereu: ‘Băi, copii, voi ați mâncat ceva? Aveți tot ce vă trebuie?’ Și, dacă ne lipsea ceva… Ovidiu se descurca. Întotdeauna. Ne vei lipsi, nea Ovidiu. Drum lin spre ceruri!”, a fost mesajul celor de la Radio Dinamo 1948.

Cameramanul Ovidiu Grămadă a murit

Reprezentanții clubului Dinamo au transmis un mesaj emoționant după moartea lui Ovidiu Grămadă. Ei au vorbit despre munca depusă de cameraman pentru echipa de fotbal. De asemenea, au transmis familiei îndurerate condoleanțe.

„Odihnă veșnică, Ovidiu Grămadă! Astăzi, din păcate, am pierdut un dinamovist adevărat – un om care și-a dedicat aproape întreaga carieră profesională clubului nostru. Ovidiu Grămadă a făcut parte din familia Dinamo timp de 28 de ani, îndeplinind cu devotament funcția de cameraman. A analizat sute de jucători, a colaborat cu numeroși antrenori și a contribuit, prin munca sa discretă dar esențială, la performanțele și trofeele câștigate de Dinamo. În vârstă de 60 de ani, Ovidiu a trecut la cele veșnice în această dimineață. Clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace, Ovidiu!”, a fost mesajul transmis de clubul Dinamo pe pagina oficială de Facebook.

