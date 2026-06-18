Doliu în fotbalul francez. Eric Roy a murit la 58 de ani după o luptă discretă cu cancerul. Omagii emoționante din întreaga lume a fotbalului

Eric Roy, antrenorul echipei Brest și unul dintre cei mai respectați oameni din fotbalul francez, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani, după o luptă de trei ani și jumătate cu cancerul pancreatic. Familia sa a anunțat vestea miercuri, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Dispariția fostului jucător al lui Lyon, Marseille și Sunderland a provocat un val de reacții și omagii din partea cluburilor, oficialilor și foștilor colegi.

Familia lui Eric Roy: „A continuat să trăiască cu o forță care încă ne impresionează”

Antrenorul francez fusese diagnosticat cu cancer pancreatic în 2023, însă a continuat să își desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel, conducând-o pe Brest într-una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria clubului.

În mesajul publicat de soția și copiii săi pe Instagram, familia a dezvăluit că Roy a dus această luptă departe de lumina reflectoarelor.

„Cu o imensă tristețe anunțăm trecerea în neființă a tatălui și soțului nostru. În ultimii trei ani și jumătate, tata a luptat împotriva cancerului pancreatic. Pe tot parcursul acestei perioade, a continuat să trăiască cu o forță care încă ne uimește, susținut de dragostea familiei sale, de fotbal, de munca sa și de pasiunea care nu l-a părăsit niciodată.”

Apropiații au subliniat că realizările sale din ultimii ani vor rămâne o sursă de inspirație.

„Faptul că a depășit această încercare în timp ce susținea un club, o echipă și o poveste atât de puternică spune foarte multe despre omul care a fost. Tata a fost profund bun, sensibil, integru și sincer. Știa să încurajeze, să îndrume și să-i împingă pe ceilalți să se depășească, să devină cea mai bună versiune a lor.”

Brest, aventura care i-a schimbat viața

Eric Roy a preluat modesta formație Brest în ianuarie 2023, cu obiectivul de a o menține în Ligue 1. Ceea ce a urmat a depășit însă orice așteptare.

Sub conducerea sa, echipa a terminat pe locul al treilea în campionatul Franței și a obținut o calificare istorică în Liga Campionilor, prima participare europeană majoră din istoria clubului.

Familia sa a mărturisit că perioada petrecută la Brest a reprezentat una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale.

„Perioada petrecută la Stade Brestois a fost una dintre cele mai frumoase din viața sa. I-a oferit energie, bucurie și un motiv să continue, chiar și în cele mai dificile momente.”

În sezonul trecut, Brest a încheiat Ligue 1 pe locul 12, cu 39 de puncte.

Mesajul sfâșietor al clubului Brest

Clubul pe care l-a condus spre cele mai mari performanțe din istoria sa a publicat un omagiu emoționant.

„Este greu să găsim cuvintele pentru a exprima toată tristețea pe care o simțim după dispariția antrenorului nostru, Éric Roy. Președintele, conducerea și întreaga familie Stade Brestois 29 împărtășesc durerea familiei sale, a soției, a celor doi copii și a tuturor apropiaților. Éric Roy a fost o persoană inspirațională care a oferit atât de mult clubului. Iubit și respectat de suporteri, el a contribuit la scrierea celor mai frumoase pagini din istoria clubului și a permis echipei să atingă un nivel istoric.”

Mesajul se încheie cu un ultim rămas-bun adresat antrenorului:

„Éric, nu vom uita niciodată tot ceea ce ai adus clubului și nici omul care ai fost. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre și în istoria Stade Brestois 29.”

Omagii din partea fotbalului francez

La scurt timp după anunțul decesului, Liga Franceză de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Eric Roy, o figură emblematică a fotbalului francez, a încetat din viață. Ligue 1 transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi.”

Președintele Ligii Franceze, Vincent Labrune, a declarat:

„Am aflat cu o imensă tristețe despre moartea lui Eric Roy. Fotbalul francez a pierdut astăzi unul dintre cele mai respectate, apreciate și autentice personaje ale sale.”

Și Olympique Lyon, club pentru care Roy a disputat 128 de meciuri între 1993 și 1996, a reacționat imediat:

„Olympique Lyonnais a aflat cu mare tristețe despre moartea lui Eric Roy, un mijlocaș elegant și apreciat. Familiei și apropiaților săi le transmitem toate condoleanțele noastre.”

RC Lens, unde Roy a ocupat funcția de director sportiv între 2017 și 2019, a transmis la rândul său:

„Racing Club de Lens a aflat cu profundă tristețe despre dispariția lui Eric Roy, o figură a fotbalului francez, un tehnician respectat și un om al valorilor.”

LOSC Lille a adăugat:

„Întreaga familie LOSC transmite cele mai sincere condoleanțe familiei sale, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut în cariera sa de jucător și antrenor.”

De la Sunderland la Liga Campionilor

Eric Roy a avut o carieră de 16 ani ca fotbalist profesionist. Mijlocaș defensiv, și-a început și încheiat cariera la Nice, dar a evoluat și pentru Toulon, Lyon, Marseille și Sunderland.

În Anglia este amintit în special pentru sezonul 1999-2000 petrecut la Sunderland, când a bifat 27 de apariții și a marcat un gol în Premier League.

După retragere, a devenit director sportiv și antrenor la Nice, iar ulterior a ocupat funcții importante la Lens și Watford.

A revenit pe banca tehnică în 2023 și a scris istorie cu Brest, performanță care i-a adus și trofeul de Antrenorul Anului în Ligue 1.

„Ne va fi atât de dor de tine”

Printre numeroasele mesaje de adio s-a numărat și cel al fostului atacant francez Florent Sinama-Pongolle.

„Ne va fi atât de dor de tine! Îți trimisesem un mesaj cu doar câteva ore în urmă, iar această postare este de o durere de neimaginat. Mă gândesc la voi toți.”

Fostul fundaș al lui Manchester United, Mikael Silvestre, a transmis la rândul său:

„Cele mai sincere condoleanțe. Un adversar care a devenit un aliat, un model de profesionalism oriunde a întâmpinat provocări. Ne lipsești deja! Odihnește-te în pace, dragă Eric.”

Moartea lui Eric Roy lasă un gol uriaș în fotbalul francez. Pentru suporterii lui Brest, el va rămâne antrenorul care a transformat un club modest într-o poveste europeană și omul care a continuat să inspire chiar și în cea mai grea luptă a vieții sale.

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