Ce record a stabilit Vozinha, portarul Capului Verde, la Cupa Mondială 2026. A reușit să-și îndeplinească visul vieții

Portarul Capului Verde, Vozinha, a devenit erou după fluierul final al partidei desfășurate împotriva Spaniei (scor 0-0), care a avut loc pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta. Are 40 de ani, ceea ce înseamnă că este unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Vozinha, portarul-erou al Capului Verde

Vozinha este considerat eroul partidei Spania-Capul Verde, după ce a reușit să încurce din primul meci una din favoritele turneului. Partida din grupa H a avut loc pe 15 iunie și i-a adus acestuia un real șoc: de la 50.000 de urmăritori pe Instagram a ajuns la 6 milioane în doar câteva ore. „Magia” a avut loc după ce canalul brazilian CazeTV și-a îndemnat publicul să îl urmărească.

„Este nebunie curată”, a declarat portarul când a aflat vestea.

În timpul partidei, Vozinha a realizat șapte intervenții decisive. Ziua aceasta va rămâne mereu în inima și amintirile lui, care a reușit la vârsta de 40 de ani să-și îndeplinească visul. Lacrimile îi curgeau pe obraji în timp ce începea să realizeze amploarea performanței pe care tocmai o reușise. Naționala Capului Verde obținuse o remiză albă, 0-0, împotriva uneia dintre marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale, Spania.

Suporterii Capului Verde au dansat în tribune

După fluierul final, tribunele au explodat de bucurie. Suporterii echipei Capul Verde au început să danseze, să se îmbrățișeze și să sărbătorească un rezultat important din istoria țării lor. Pentru că este un stat cu puțin peste jumătate de milion de locuitori, acest rezultat are o semnificație uriașă.

Jucătorii au alergat unul spre altul și s-au îmbrățișat, după ce 90 de minute au reușit să țină piept Spaniei. Veteranul Vozinha a făcut meciul vieții sale: a păstrat poarta intactă și a contribuit decisiv la cel mai memorabil rezultat din istoria fotbalului din Capul Verde.

Portarul Vozinha a plâns de bucurie

După ce partida s-a încheiat, Vozinha a fost desemnat omul meciului. Acest titlu l-a emoționat atât de mult încât a început să plângă. Și-a adus aminte de bunicii lui, care nu se mai află printre noi, și a vorbit despre mama sa, care nu a putut fi prezentă fizic pe stadion din cauza vizei.

„Am plâns pentru că am crescut alături de bunicii mei. Din păcate, ei nu mai sunt aici. Au murit cu câțiva ani în urmă. Au fost totul pentru mine, totul în viața mea. Și pentru mama mea. Nu a reușit să ajungă aici din cauza vizei. Din cauza costurilor și a timpului necesar pentru obținerea ei, nu am reușit să rezolvăm situația la timp. Mi-aș fi dorit să fie aici”, a spus acesta.

Ce spune Vozinha despre Capul Verde

În continuare, portarul a vorbit despre echipa din care face parte și care este cheia succesului cu care au reușit să pună o piedică Spaniei.

„Cea mai puternică armă a noastră este unitatea. Indiferent dacă vorbim despre un jucător nou sau despre unul care este aici de 10 sau 15 ani, felul în care ne tratăm ca familie reprezintă cea mai mare putere a noastră. Toată lumea credea că am venit aici doar pentru a ne bucura de Cupa Mondială. Dar nu. Respectăm toate echipele, pentru că este prima noastră participare, însă am venit să concurăm și să luptăm pentru țara noastră”, a mărturisit Vozinha, potrivit BBC.

Acesta susține că premiul de „omul meciului” îi aparține întregii echipe, care l-a ajutat să păzească poarta de golurile adversarilor.

„Performanța nu este doar a mea. Eu am fost desemnat omul meciului, dar acest premiu este pentru toți colegii mei. Fără ei nimic nu ar fi fost posibil. Voi continua să muncesc pentru echipă și pentru oamenii din țara mea.”

Cine este Vozinha, portarul Capului Verde

Născut sub numele de Josimar Dias, portarul și-a petrecut întreaga carieră sperând că într-o zi va ajunge la Cupa Mondială. Iar visul lui din copilărie s-a împlinit în 2026, când a reușit să bifeze și un record impresionant. La 40 de ani și 12 zile, Vozinha a devenit cel mai vârstnic fotbalist care a evoluat într-un meci de debut la Cupa Mondială pentru naționala țării sale. Acesta a depășit recordul stabilit cu doar câteva zile înainte de Eloy Room.

„Am devenit fotbalist profesionist abia la 25 de ani, în 2012. Pentru cineva ca mine, era foarte târziu. M-am gândit să renunț la echipa națională, dar am continuat datorită acestui vis”, a povestit el.

Fotbalul și Capul Verde

Arhipelagul Capul Verde se află la aproape 600 de kilometri de coasta de vest a Africii. Este un loc izolat, dar are o frumusețe aparte. Din păcate, oportunitățile pentru tinerii care doresc să devină fotbaliști sunt limitate. Vozinha, care a crescut în Mindelo, a avut parte numai de obstacole în cariera de fotbalist, încă de mic.

„Eram unul dintre cei mai buni portari de pe insula mea, dar eram scund. Chiar și atunci când jucam bine, nu eram selecționat din cauza înălțimii mele”, își amintește el.

În încercarea de a avea o carieră de succes în fotbal, a plecat în Portugalia. Cariera sa l-a purtat apoi prin Slovacia, Angola, Moldova și Cipru. În prezent evoluează pentru GD Chaves.

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