Doliu în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară

Este doliu în lumea muzicală! O îndrăgită cântăreață de muzică populară s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de 59 de ani, fiind răpusă de o boală grea. A decedat pe un pat de spital, iar soțul ei este sfâșiat de durere.

Cântăreața Rodica Grigore a murit la doar 59 de ani, pe patul de spital. Aceasta fusese internată în stare gravă în urmă cu o săptămână. La acea vreme, soțul ei îi implora pe fani să se roage pentru ea și spera că se va întoarce cu bine acasă.

Rodica Grigore s-a stins din viață

Rodica și Valerian Grigore formau un cuplu atât în viața de zi cu zi, cât și pe scenă. În urmă cu o săptămână, bărbatul anunța că soția lui a ajuns în stare gravă la spital și este internată la Terapie Intensivă. Acesta spera că se va întoarce acasă, însă asta nu s-a mai întâmplat.

Ridica Grigore a murit în data de 2 decembrie, după o lungă luptă cu cancerul. Deși părea că a reușit să învingă boala nemiloasă, cancerul a recidivat, iar în cele din urmă organismul acesteia a cedat.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public chiar de către Valerian Grigore. Bărbatul a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

„Dragii mei, iubiților! Soția mea Rada, S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI, A TRECUT IN VESNICIE, ÎN ETERNITATE. DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ! Este a doua oară când folosesc acest mijloc de comunicare în viață. Îmi este foarte greu, sunt doborât de durere, să trimit acest mesaj. Ea era cea care vă aducea vești despre activitatea noastră profesională… Vă mulțumesc din suflet, tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi în cele mai grele clipe, am împletit rugăciunile împreună, ați trimis gânduri bune și frumoase pentru ea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați iubit-o, de altfel și ea era un munte, un ocean, un abis de iubire care îl revărsa celor din jur. Vă rog, in continuare să ne rugăm pentru ea, dar acum îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, să îi deschidă porțile cele cerești și să o primească în împărăția Sa. Nădăjduiesc că prin suferința prin care a trecut, Dumnezeu o va primi acolo unde se odihnesc drepții care au bine plăcut Lui din veac”, a scris soțul artistei, pe Facebook.

Anunțul decesului a dus multă durere, iar fanii sunt în stare de șoc. Familia se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum. Rodica Grigore va fi înmormântată joi, în data de 4 decembrie.

„Pentru cei care doresc să își ia rămas bun, pot să o facă la Biserica Teiul Doamnei Ghika din București. Slujba de înmormântare va avea loc pe data 04, 12 2025, joi, ora 12, iar înhumarea va fi în satul Ghermănești din comuna Snagov”, a mai transmis soțul cântăreței.

BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan

Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat să aflu dacă este real”