Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la 45 de ani

04/12/2025 | 10:59
Doliu în lumea muzicii. O cântăreață a murit la 45 de ani
O cântăreață renumită a murit la 45 de ani
Lumea muzicii country este în doliu după ce Criscilla Anderson a trecut în lumea celor drepți la vârsta de 45 de ani. Aceasta a murit pe 2 decembrie, după o luptă dificilă cu cancerul de colon, diagnostic primit în 2019. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de către una dintre prietenele sale, transmițând și un ultim mesaj al cântăreței. 

În tot acest timp, Criscilla a dus o luptă dureroasă, dar admirată de mulți. Tratamentul îndelungat, internările repetate și perioadele de recuperare i-au afectat profund viața, însă a rămas o prezență puternică pentru cei dragi și pentru comunitatea care a urmărit-o.

Cricilla Anderson era o cântăreața de muzică contry foarte apreciată de către fani. Ea și fosul soț, Coffey Anderson au devenit cunoscuți la nivel internațional prin apariția în reality-show-ul „Country Ever After”, lansat în 2020 pe platforma Netflix. Aceasta usese anterior dansatoare profesionistă de hip-hop, lucrând în industrie ani la rând înainte ca diagnosticul să îi schimbe radical parcursul.

Sursa foto: Instagram

Anunțul decesului a fost făcut pe rețelele de socializare

În ultimele luni, apropiata ei prietenă Lindsey a ținut la curent comunitatea cu evoluția bolii. În noiembrie, aceasta anunțase că starea Criscillei a devenit critică, fiind internată în spital după apariția unor complicații grave, printre care acumulare de lichid la inimă și un accident vascular.

„Hei tuturor… sunt Lindsey. Inima mea este frântă să împărtășesc asta. I-am promis Crisillei că voi merge alături de ea în această călătorie ori de câte ori nu se va mai putea ține pe propriile picioare și mă rog să știe cât de mult a fost iubită. Să fiu alături de ea până la sfârșit a fost cea mai mare onoare a vieții mele.

Acestea sunt cuvintele ei, scrise din inima ei:
Draga mea comunitate,
Dacă citești asta, înseamnă că am alunecat în sfârșit în brațele lui Isus – în pace și înconjurată de iubire. Te rog, nu rămâne în întunericul acestui moment. Am luptat din greu și am iubit profund. Nu am plecat… Sunt Acasă.

Pentru copiii mei – din toată inima mea.
Ethan, m-ai făcut mamă. Sunt încă lângă tine, încurajându-te.
Savannah, fetița mea bonus – ai fost un dar de care Dumnezeu știa că am nevoie.
Emmarie, dansatoarea mea iubitoare de Isus – continuă să dansezi în fiecare sezon.
Everleigh, scânteia mea strălucitoare – urmărește-ți visele cu îndrăzneală și fără frică.

Copiii mei… Veghez asupra voastră. Când un moment pare cald, familiar sau prea frumos ca să fie o coincidență – aceea sunt eu. Încă vă port ca pe o mamă. Încă sunt a voastră. #fiecarefluture

Cercului meu de femei – surorile mele.
Vă mulțumesc că m-ați ținut în brațe când nu am mai putut sta în picioare, mi-ați șters lacrimile, m-ați dus la întâlniri și m-ați făcut să râd. Ați fost mâinile lui Dumnezeu în viața mea ani de zile.(…)”, este postarea publicată pe rețelele de socializare.

