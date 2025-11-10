Doliu în lumea muzicii! Unul dintre marii artiști ai României s-a stins din viață: „A încheiat lupta”

Este doliu în lumea artistică din România! Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de folk din țară s-a stins din viață. Acesta și-a dat ultima suflare la vârsta de 67 de ani, fiind răpus de problemele de sănătate. Colegii de breaslă și fanii sunt în doliu.

Valentin Moldovan s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Acesta a făcut parte din generația de aur a folkului românesc, alături de nume precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru sau Tatiana Stepa. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către colegii de breaslă.

Valentin Moldovan a murit

Valentina Moldovan și-a dat ultima suflare la vârsta de 67 de ani. Din primele informații, se pare că acesta s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate ce îl măcinau de ceva timp. Colegii de breaslă și fanii sunt în doliu, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„De astăzi, Moldovan Valentin, colegul de Cenaclu (și uneori chiar de cameră), va cânta în celălalt, de sus, unde mulți — prea mulți și prea devreme — s-au adunat în jurul lui Boss… Acum e în Lumină, e Liber și a încheiat Lupta… cel puțin aici, pe pământ… Dumnezeu să-l odihnească”, a scris Walter Ghicolescu, în mediul online.

Valentin Moldovan s-a născut în data de 16 octombrie 1958, în județul Bistrița-Năsăud, iar ulterior s-a stabilit în Maramureș, locul pe care l-a considerat întotdeauna acasă. De-a lungul anilor, a reușit să își clădească o carieră impresionantă în lumea folkului românesc. A făcut parte din generația de aur alături de nume precum Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru sau Tatiana Stepa.

Un moment important al carierei sale a fost în anul 1984, atunci când a fost admis în cadrul „Cenaclului Flacăra”. De asemenea, până atunci obținuse multe premii și distincții în cadrul unor festivaluri importante.

