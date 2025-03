Doliu în lumea sportului! Cel mai iubit fan a pierdut lupta cu boala

Andrew Isaac, o persoană foarte cunoscută în lumea sportului din Detroit, a murit la vârsta de 44 de ani. Un influencer de social media și fanatic al sportului din Detroit, Isaac era cunoscut pentru numele folosit pe rețelele de socializare, „World of Isaac”.

Un mesaj postat pe rețelele sale de socializare spune că a murit, înconjurat de familie, după o luptă de aproape două decenii cu cancerul. Anunțul a fost făcut pe contul său de pe platforma X joi dimineață, conform TMZ. Familia lui Isaac a anunțat:

Vestea vine după ce pe 18 februarie Isaac a anunțat că se internează într-un centru de îngrijire paliativă, deoarece lupta sa cu boala „și-a lăsat în sfârșit amprenta, m-a lipsit în cele din urmă de calitatea vieții”.

Mesajul său ajunsese la peste cinci milioane de persoane.

După ce Isaac a anunțat vestea, o mulțime de fani și echipe din Detroit au adus un omagiu legendei locale. Echipa Lions a lăsat o inimă albastră, în timp ce echipa Pistons a comentat:

Aceste echipe – împreună cu Tigers și Red Wings – au afișat, de asemenea, „#Faturday” pe panourile publicitare ale arenelor lor la câteva zile după ce știrea a apărut, o frază pe care Isaac o făcuse celebră.

În sâmbăta următoare după anunț, toate echipele sportive din Detroit și statul Michigan au distribuit postări cu stadioanele lor afișând un mesaj „Faturday” în onoarea lui Isaac.

Isaac a început să posteze online în 2006 pe blogul său „World of Isaac”, un spațiu în care își putea ține prietenii și familia la curent despre eforturile sale de a combate boala limfomul Hodgkin.

Intervievat de presa din Detroit, Andy a povestit:

„În noiembrie 2006, am fost diagnosticat cu limfom Hodgkin. Am început un blog numit „Lumea lui Isaac”, astfel încât prietenii și familia să-mi poată urmări călătoria prin tratament. Când am terminat, am vrut să continui să scriu despre sport și cultura pop și să mă îndepărtez de blogging-ul despre cancer, așa că scrisul meu s-a transformat în ceva diferit.