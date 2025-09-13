Doliu în lumea sportului! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani, după ce a fost lovită de un camion

Comunitatea sportivă italiană trece prin momente de durere profundă după moartea tragică a Juliei Marie Gaiser, o tânără patinatoare artistică originară din Tirolul de Sud. Sportiva în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața la Salzburg, orașul unde își urma studiile universitare și unde își construia în paralel și o carieră sportivă la nivel competițional.

Accidentul s-a produs în timp ce Gaiser se deplasa pe bicicletă, pe o pistă destinată special acestui tip de transport, de-a lungul Gaisbergului, una dintre arterele aglomerate ale orașului austriac. Într-o intersecție, un camion care vira la dreapta a lovit-o în plin. Echipajele de urgență sosite la fața locului au încercat imediat manevrele de resuscitare, dar rănile au fost incompatibile cu viața. Tânăra a murit pe loc.

Sportiva Julia Marie Gaiser a murit!

Julia Marie Gaiser era născută pe 21 noiembrie 2001 și provenea din orașul Bressanone, unde a descoperit pasiunea pentru patinaj artistic. Debutul ei a avut loc la clubul Wintersportverein WSV Brixen, o structură sportivă cu tradiție și cu un număr impresionant de membri activi. Deși a început să patineze mai târziu decât alte sportive, și-a demonstrat rapid ambiția și determinarea, reușind să își construiască un parcurs remarcabil.

„Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Aceasta este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului”, a transmis primarul Andreas Jungmann pentru Corriere dell’Alto Adige.

În perioada liceului, Gaiser s-a antrenat la centrul provincial de patinaj artistic din Egna, în provincia italiană Bolzano. Munca asiduă i-a adus rezultate notabile la nivel național, iar ulterior s-a transferat la Universitatea din Salzburg. Acolo s-a alăturat echipei locale Eis Team Salzburg, cu care a participat la numeroase competiții și spectacole demonstrative.

Pe parcursul ultimilor ani, sportiva a evoluat constant, reușind clasări în top zece la campionatele austriece. Prezența ei a fost remarcată și în evenimente internaționale, cel mai recent fiind Skate Emirates 2024, desfășurat în Dubai. Rezultatele nu reflectau doar nivelul competițional, ci și pasiunea intensă pe care o punea în fiecare apariție pe gheață.