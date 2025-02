Doliu în presa americană. Un cunoscut jurnalist sportiv a murit la 68 de ani

Presa sportivă din Statele Unite este în doliu după moartea jurnalistului Al Trautwig, la vârsta de 68 de ani. Acesta lucra de mulți ani la rețeaua locală MSG Network.

Anunțul a fost făcut de colegul jurnalistului, Alan Hahn, luni dimineața, pe canalul său de X, informează TMZ.

„Sunt trist să împărtășesc vestea că am pierdut o voce legendară în sport. Dar am pierdut mult mai mult decât atât. Nu a fost doar un prieten, ci și un mentor și un profesor. El a fost, personal, una dintre cele mai mari resurse ale mele de sprijin atunci când am decis să încep o carieră în acest domeniu”, a postat jurnalistul.