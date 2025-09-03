Acasă » Știri » Doliu în sportul românesc! Un mare arbitru s-a stins din viață

De: Denisa Iordache 03/09/2025 | 19:16
Sursă: Pixabay

Este doliu în sportul românesc, după pierderea unui fost arbitru important din handbal. Vestea tristă a morții lui Horațiu Belu a fost dată de Federația pe care acesta a reprezentat-o.

Horațiu Belu a fost arbitru de handbal și a reprezentat România timp de peste 15 ani. Acesta a fost observator al Federației Europene de Handbal (EHF).

Antrenorul Horațiu Belu a murit

Federația Română de Handbal a făcut anunțul trist pe pagina oficială de Facebook:

„Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani.

Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe. Odihnă veșnică, Horațiu!”

Horațiu Belu. Sursă: Prosport

Horațiu Belu a fost implicat într-un scandal

În urmă cu 3 ani, Horațiu Belu se afla în centrul unui scandal care a determinat Federația să îl suspende timp de opt etape și să îl taxeze cu suma de 1.500 de lei. Totul a pornit de la faptul că o arbitră minoră l-a acuzat că ar fi făcut niște comentarii nepotrivite cu privire la ținuta ei. Deși a fost suspendat, sancțiunea a fost anulată, iar acesta a negat toate acuzațiile primite.

„Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci: deplasare în teren, zonă de urmărire, cum să-și împartă zonele, mod de semnalizare, și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport”, a afirmat Belu potrivit GSP.

