Doliu pentru Angelina Jolie! Chip Taylor, unchiul ei, a murit la 86 de ani

Chip Taylor, legendarul compozitor și membru al Songwriters Hall of Fame, a încetat din viață pe 23 martie, la vârsta de 86 de ani. Decesul său a fost confirmat de casa de discuri pe care o fondase, Train Wreck Records, însă cauza morții nu a fost făcută publică.

Chip Taylor a murit la doar câteva zile după ce a sărbătorit cea de-a 86-a aniversare, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă încă din anii ’60. Născut James Wesley Voight, el a fost cunoscut pentru creații memorabile precum „Wild Thing”, „Angel of the Morning”, „He Sits at Your Table” și „I Can’t Let Go”, colaborând cu nume mari precum Willie Nelson, The Hollies, Cliff Richard și Janis Joplin.

Chip Taylor era fratele lui Jon Voight și unchiul Angelinei Jolie și al fratelui ei, James Haven. Prietenii și colegii din industria muzicală au transmis mesaje emoționante la aflarea veștii. Printre ei, se numără producătorul și câștigătorul Grammy, Billy Vera.

„RIP: Chip Taylor, prietenul și mentorul meu în scrierea de cântece, a murit aseară, în azil”, a scris Billy Vera pe contul său de Instagram.

De-a lungul carierei sale, Chip Taylor a demonstrat nu doar talent muzical, ci și o prezență scenică impresionantă. În anii ’70 a lansat mai multe albume și a avut concerte remarcabile, având fani în toată lumea.

Pe lângă muzică, acesta avea o pasiune pentru jocurile de noroc, fiind foarte priceput la blackjack. În plan personal, a fost căsătorit cu Joan Carole Frey din 1964, alături de care a avut copii și nepoți; soția sa a decedat în iunie 2025. În 2007, el și-a lansat propria casă de discuri, Train Wreck Records, iar în 2016 a fost onorat cu includerea în Songwriters Hall of Fame.

