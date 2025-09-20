Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a dat fatala: Ai bani, stau, n-ai bani…CIAO!

Continuăm povestea concurenților de la Insula Iubirii, care sunt plătiți să meargă prin cluburile din țară, drept “clienți falși” și să “facă frumos” pe câteva mii de euro. CANCAN.RO vă promitea că va dezvălui peripețiile unui cuplu celebru și…ne ținem de cuvânt! Bianca și domnul Marian (alias Corleone) sunt protagoniștii de astăzi. Spun ei că merge treaba cu imobiliarele, dar adevărul e cu totul altul. Pregătiți popcornul, urmează detalii interesante și deopotrivă amuzante.

Despre Marian Grozavu și a lui parteneră, Bianca, nu ar mai fi prea multe de zis, s-a văzut la emisiune cam care este dinamica relației și care sunt “punctele slabe” ale brunetei. După un “du-te, vino” cu ispita Mattia, domnul Marian a primit-o înapoi pe cea care se visa prin vacanțe, în bolizii italianului. Despre “celelalte activități” ale Biancăi, din trecut, nu mai pomenim, le știe deja toată lumea.

Și acolo, din nou, partenerul ei de viață a închis ochii și a mers mai departe, lăsând-o să fie “business woman” la afacerea lui.

Marian Grozavu, pretenții de super-VIP

Să o luăm cu începutul. De curând, domnul Marian și preaiubita lui Bianca au fost chemați la un club din Timișoara, iar cerințele patronului au fost simple. În schimbul unei sume de bani, să socializeze cu oamenii din club, să zâmbească frumos, să facă poze și să se simtă bine (sau măcar să dea senzația). Eh, cuplul de la Insula Iubirii nu prea a avut chef să aibă de-a face cu petrecăreții din club, așa că s-au retras împreună la un separeu, ca să nu fie deranjați de nimeni și nimic.

Bine, pretențiile nu s-au oprit aici. “Corleone” și-a dorit să fie și bine păzit, să nu care cumva să i se întâmple vreo “nefăcută”. Așa că i-a zis unui domn de la pază să îi asigure protecția, inclusiv când merge la baie. Răspunsul însă nu i-a fost pe plac, pentru că bărbatul i-a spus să îl plătească dacă vrea să-i fie bodyguard. Când a auzit că trebuie să scoată bani din buzunar, s-a îmbufnat și n-a mai dorit “pază și protecție”, dar nici de la separeu n-a mai plecat!

