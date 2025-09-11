Donald Trump a strâns o avere colosală de când a început al doilea mandat! Câte miliarde a câștigat în 2025

Donald Trump se bucură de cel mai profitabil an al vieții sale. Președintele are o avere record de 7,3 miliarde de dolari, față de 4,3 miliarde de dolari în 2024. Câștigul de 3 miliarde de dolari l-a propulsat pe președinte în lumea afacerilor.

Principala metodă de îmbogățire a lui Trump pare a fi investiția pe care o face în criptomonede, o clasă de active vulnerabilă la autoritățile de reglementare. Alături de cei trei fii ai săi, Trump a anunțat o investiție în criptomonede în septembrie 2024, numită Word Liberty Financial, care a avut inițial dificultăți în a câștiga teren, până ce Trump a ajuns la Casa Albă.

Antreprenorul Justin Sun, pe care Comisia de Valori Mobiliare și Burse îl acuzase de fraudă, a investit 75 de milioane de dolari, direcționând aproximativ 40 de milioane de dolari către președintele SUA și alte câteva milioane către membrii familiei sale.

În ianuarie, cu câteva zile de a-și prelua mandatul de președinte, Trump a lansat un nou tip de criptomonedă, adăugând sute de milioane de dolari la averea sa.

După ce și-a preluat funcția, Trump a redus reglementările cripto și a semnat o legislație favorabilă industriei, asigurându-se că va beneficia personal de pe urma conflictelor de interese. Noile sale tipuri de criptomonede, memecoin, inițial blocate timp de trei luni, se deblochează acum zilnic, eliberând zeci de milioane pe săptămână. Între timp, World Liberty Financial a continuat să vândă tokenuri, generând aproximativ 1,4 miliarde de dolari până în prezent.

Cum își gestionează Trump investițiile

La începutul verii, Trump a achitat datorii de 114 milioane de dolari la 40 Wall Street, un zgârie-nori din New York. În iulie a contractat câteva împrumuturi mai mici, în valoare totală de 15 milioane de dolari, pentru conace în New York și Florida. De asemenea, Trump a acumulat obligațiuni municipale și corporative. Bilanțul lui Trump pare mai stabil ca niciodată, cu venituri pasive estimate la 1,1 miliarde de dolari și venituri active de 8,4 miliarde de dolari.

Afacerea lui Trump cu licențieri imobiliare, blocată de ani de zile, a revenit cu noi tranzacții în Arabia Saudită, Vietnam, India, Qatar, Emiratele Arabe Unite și România. Veniturile au crescut cu aproximativ 580% în 2024, ajungând la 45 de milioane de dolari, sporind valoarea afacerii cu 400 de milioane de dolari.

Citește și: Donald Trump a izbucnit nervos, după toate veștile rele primite: „Ascultă! Taci! Ești de mâna a doua”