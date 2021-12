Dorian Popa a tras linie de Sărbători! Cel mai frumos cadou? ”Mi-am luat cam tot ce mi-am dorit!”

Dorian Popa este un artist împlinit. Mai nou, antreprenor, iar rodul investițiilor făcute începe să-l facă să zâmbească mulțumit. Crăciunul l-a prins mulțumit de ceea ce a realizat în ultimul timp, chiar dacă pandemia le-a dat multora planurile peste cap. La el a fost invers. Trăgând linie, Dorian e pe cai mari, iar liniștea financiară de care are parte îl face să se simtă în siguranță.

Dorian Popa avea să dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a petrecut Crăciunul, ce cadouri a primit, dar, mult mai important pentru el, a vorbit despre realizările lui din ultimii ani. Pe care le consideră cadoul venit de la Moș Crăciun.

”Cred că cel mai frumos cadou pe care puteam să-l primesc de la Moș Crăciun este liniștea financiară pe care mi-a adus-o în urma anilor de muncă. Cadouri? Ce pot să spun? Atunci când ai liniște financiară îți poți permite aproape orice cadou îți dorești, evident, în limita bunului simț și în limita proverbului nu te întinde mai mulți de cât ți-e plapuma.

De Crăciunul ăsta, pe care l-am petrecut, evident, alături de Babs, mi-am luat cam tot ce mi-am dorit. Nu am avut investiții semnificative pentru că investiția semnificativă din viața mea este cartierul Hâtz Residence, care înghite destul de mulți bănuți, motiv pentru care prefer să fiu cumpătat în privința cheltuielilor și să mă axez foarte mult pe investiție”, a dezvăluit Dorian.

Dorian Popa pregătește surpriza la început de an

Pandemia nu l-a tras în jos. A căutat să transforme răul în bine și a reușit. ”Au fost niște sărbători frumoase pentru mine pentru că, spre deosebire de celelalte, din cauza ar trebui să spun în mod normal, dacă aș privi antreprenorial, dar am să spun datorită pentru că vorbesc cu sufletul, pentru că datorită perioadei pandemice, noi, artiștii, am avut mai puțin de muncă și atunci eu m-am odihnit, spre deosebire de ceilalți ani. A fost bine și așa, pentru că am muncit tot anul și a fost unul productiv, în ciuda contextului ciudat pentru mine, și pentru asta iarăși îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a continuat artistul.

Pregătește o surpriză odată cu trecerea în noul an. De aceea, vrea să-l înceapă în forță:

”M-am odihnit și sunt gata să încep anul 2022 în forță, cu o plecare în Europa pentru filmări pe Youtube. Pregătesc ceva surprize pentru oamenii mei, mai ales că la început de ianuarie cam totul este înghețat, cu ghilimelele de rigoare, și oamenii sunt mai puțin productivi. Prefer să încep în forță maximă, ca s-o țin așa tot anul. Doamne ajută, sărbători frumoase și vouă și tuturor celor care citesc rândurile în acest moment. Și să avem un an nou cât mai bun”, a încheiat Dorian Popa.

