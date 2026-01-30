Acasă » Știri » Știri externe » Dosarul Crans-Montana ia o nouă întorsătură. Procurorii au deschis dosar penal pe numele a doi oficiali locali

Dosarul Crans-Montana ia o nouă întorsătură. Procurorii au deschis dosar penal pe numele a doi oficiali locali

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 06:10
Dosarul Crans-Montana ia o nouă întorsătură. Procurorii au deschis dosar penal pe numele a doi oficiali locali
Sursa foto: Profimedia

Procurorii care anchetează incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, au deschis o anchetă penală împotriva unui actual și a unui fost funcționar al consiliului local, potrivit documentelor și relatărilor din presa locală.

Șeful departamentului de siguranță publică al municipalității a fost chemat săptămâna aceasta la o audiere, a confirmat joi avocatul Nicolas Rivard, citat de The Guardian.

Un fost ofițer de securitate la incendiu al Consiliului Local urmează să fie, de asemenea, interogat de anchetatori în cantonul Valais, pe 9 februarie. Avocatul său, David Aïoutz, a declarat că fostul oficial se va prezenta la audieri. Numele celor doi nu au fost făcute publice.

Documentele consultate de Reuters îi descriu pe ambii indivizi drept „inculpați” în acest caz și indică faptul că aceștia ar putea fi trași la răspundere pentru deficiențele descoperite de autorități la barul Le Constellation.

Proprietarii francezi ai barului, Jacques și Jessica Moretti, care se confruntă cu acuzații de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă, erau până acum singurii suspecți anchetați penal în această tragedie.

Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana

Patroana barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu în timp ce sărbătoreau Anul Nou ar fi fost filmată fugind cu o cutie plină de bani în timp ce localul ardea.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat situația oamenilor care se aflau în local în timp ce flăcările mistuiau Le Constellation și că a fugit cu încasările din seara respectivă, susține prea italiană.

Femeia, care are cetățenie franceză, a suferit o arsură la unul dintre brațe în timp ce incendiul a cuprins Le Constellation, iar un ziar francez aduce în discuție dacă această rană a fost „suferită în timp ce recupera casa de marcat”.

Zeci de oameni au încercat cu disperare să scape din local și au cerut prim ajutor în momentul în care a dispărut. Soțul ei, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, este și el proprietar al barului. Ambii sunt suspecți în ancheta penală privind incendiul, deși niciunul nu a fost arestat momentan.

Ea este deja anchetată pentru omor din culpă, precum și pentru vătămarea corporală a altor 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau Revelionul în Alpii Elvețieni.

CITEȘTE ȘI:

Patroana clubului din Crans-Montana a fost surprinsă plângând înainte de a ajunge la audieri

Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana. Patroana clubului ar fi fost „văzută ieșind cu teancuri de bani din clădirea în flăcări”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Știri externe
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA
Știri externe
Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 ...
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor ...
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×