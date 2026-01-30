Dosarul Crans-Montana ia o nouă întorsătură. Procurorii au deschis dosar penal pe numele a doi oficiali locali

Procurorii care anchetează incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, au deschis o anchetă penală împotriva unui actual și a unui fost funcționar al consiliului local, potrivit documentelor și relatărilor din presa locală.

Șeful departamentului de siguranță publică al municipalității a fost chemat săptămâna aceasta la o audiere, a confirmat joi avocatul Nicolas Rivard, citat de The Guardian.

Un fost ofițer de securitate la incendiu al Consiliului Local urmează să fie, de asemenea, interogat de anchetatori în cantonul Valais, pe 9 februarie. Avocatul său, David Aïoutz, a declarat că fostul oficial se va prezenta la audieri. Numele celor doi nu au fost făcute publice.

Documentele consultate de Reuters îi descriu pe ambii indivizi drept „inculpați” în acest caz și indică faptul că aceștia ar putea fi trași la răspundere pentru deficiențele descoperite de autorități la barul Le Constellation.

Proprietarii francezi ai barului, Jacques și Jessica Moretti, care se confruntă cu acuzații de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă, erau până acum singurii suspecți anchetați penal în această tragedie.

Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana

Patroana barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu în timp ce sărbătoreau Anul Nou ar fi fost filmată fugind cu o cutie plină de bani în timp ce localul ardea.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat situația oamenilor care se aflau în local în timp ce flăcările mistuiau Le Constellation și că a fugit cu încasările din seara respectivă, susține prea italiană.

Femeia, care are cetățenie franceză, a suferit o arsură la unul dintre brațe în timp ce incendiul a cuprins Le Constellation, iar un ziar francez aduce în discuție dacă această rană a fost „suferită în timp ce recupera casa de marcat”.

Zeci de oameni au încercat cu disperare să scape din local și au cerut prim ajutor în momentul în care a dispărut. Soțul ei, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, este și el proprietar al barului. Ambii sunt suspecți în ancheta penală privind incendiul, deși niciunul nu a fost arestat momentan.

Ea este deja anchetată pentru omor din culpă, precum și pentru vătămarea corporală a altor 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau Revelionul în Alpii Elvețieni.

