Dramă la Hollywood! Daniel Mickelson, actorul din serialul Mani, a murit, la doar 23 de ani. Starurile în deplâng dispariția. FOTO

Una dintre cele mai mari speranțe de la Hollywood, actorul Daniel Mickelson, cunoscut pentru rolurile din în serialul „Mani” (2019), dar și în filmul horror „The Killer Clown Meets the Candy Man”, a murit, la doar 23 de ani.

Nume importante de la Hollywood, printre care precum Paris Hilton, Kaia Gerber, dar și Patrick Schwarzenegger, fiul celebrului actor Arnold Schwarzenegger, au deplâns moartea fulgerătoare a prietenului lor, care a adus „zâmbete și bucurie” în lume.

Tristul anunț a fost făcut pe rețelele de socializare, chiar de sora actorului, Meredith Mickelson: „Inima mea este zdrobită”, a mărturisit tânăra, fără să precizeze, însă, cauza morții.

„Nimic nu va mai fi la fel”

Kaia a publicat o fotografie cu Daniel, cu un mesaj emoționant. „Îmi amintesc acel moment în care am stat pe canapea și am vorbit o zi întreagă în limba noastră secretă și am continuat să facem asta de fiecare dată când ne vedeam.

Aș vrea să dăm timpul înapoi la acel moment. Aș vrea să folosim iar frazele care enervau pe toată lumea, dar ne făceau să râdem mereu.

Aș vrea să stau pe podeaua din baie, singurul loc în care aveam semnal WiFi, pentru a nu rata niciun apel de la tine.

Îți mulțumesc că ai adus atâtea zâmbete și bucurii în lume. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Te iubesc, Daniel”, a scris fotomodelul, potrivit Gândul.ro.

Patrick Schwarzenneger a transmis, de asemenea, condoleanțe: „Mă rog pentru tine, prieten drag”.

Paris Hilton a adăugat: „Sunt atât de tristă să aud așa ceva. RIP”.

Lottie Moss, fiica supermodelului Kate Moss, a transmis: „Meredith, îmi pare atât de rău. Sunt alături de tine”.

Nimic nu părea să prevestească această tragedie. În ultimele postări pe Instagram, Daniel părea fericit, în excursia sa din Hawaii, unde s-a fotografiat alături de iubita sa, Maddie Haley.

