Drumul secret al vedetelor pentru a ciocni un pahar cu Madonna! Românul invitat, an de an, în stațiunea unde starleta a dat party de ziua ei rupe tăcerea!

Pe un tărâm de vis și-a sărbătorit Madonna împlinirea a 66-a de ani de viață, alături de cei mai buni prieteni. A ales stațiunea Villa Treville din Positano pentru că, în afara peisajului de vis, este, poate, cea mai mai ferită de ochii curioșilor. S-o spunem direct, intimitatea este la ea acasă! Celebrul om de afaceri, regizor, producător și scenarist Bobby Păunescu ne-a introdus în locurile unde vedetele calcă an de an. Și e de lecturat, nu glumă, dar descrierea pe care Bobby ne-o face merită parcursă cuvânt cu cuvânt. CANCAN.RO vă oferă toate detaliile, în exclusivitate.

66 de anișori a bifat Madonna pe 16 august, așa că și-a căutat un party ca pentru o adevărată vedetă pop. A ales stațiunea Villa Treville din Positano, unde i-au fost alături două dintre fiicele ei, gemenele de 11 ani, Estere și Stella, dar și presupusul iubit al vedetei, jucătorul de fotbal Akeem Morris. Și, sigur, prieteni apropiați, în jur de 30, majoritatea din lumea muzicii.

Bobby Păunescu, la petrecerea Madonnei?

Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că la petrecere s-ar fi aflat și un român, celebrul Bobby Păunescu, doar că acesta nu a confirmat. Dar nici nu a infirmat, atunci când a fost întrebat de reporterul nostru. Răspunsul nu a avut ecou, pentru că s-a lăsat liniștea…😜

Însă ne-a introdus în fascinanta proprietate a lui Robert Friedland, cu vedere la Marea Tireniană, acolo unde este refugiul de vară al regizorului Franco Zeffirelli, nimeni altul decât fostul proprietar.

Bobby Păunescu și Robert, patronul cunoscutei stațiuni unde Madonna și-a serbat ziua de naștere, se cunosc de foarte mult timp. Sunt prieteni buni, așa că, în fiecare an, regizorul român este invitat acolo an de an. Iar pe timpul pandemiei, Bobby s-a retras la Villa Treville pentru trei luni. A făcut chiar și un Revelion acolo, alături de prieteni nu numai din România.

De ce a preferat Madonna stațiunea Villa Treville din Positano

Bobby Păunescu ne-a explicat și motivul pentru care vedetele preferă această stațiune. Este vorba despre maximă intimitate. Și ne-a mai dezvăluit cum este configurată celebra Villa Treville. ”Acolo sunt 16 apartamente, sunt vile cu un apartament sau două, există 3-4 iahturi la dispoziție. E considerată cam cea mai scumpă din lume, plecând de la 2.000 de euro, astea mici, până la 18.000 de euro pe noapte. Iar toate apartamentele au nume legat de operă. Acolo e foarte greu să intri, există restaurantul Maestro, unde și-a făcut Madonna ziua”, a spus Bobby Păunescu.

Și-a amintit ziua în care a făcut acolo Revelionul. ”L-am făcut acum doi ani. Este spectaculos acolo. Este barul, Bianca bar, unde se iau aperitivele înainte de masă, cu vedere foarte frumoasă, la restaurantul Maestro.

E făcut perfect, practic, toate vedetele astea care vin și, de regulă, sunt cam aceleași, au confortul anonimatului”, a povestit regizorul, care s-a amuzat pe ”fenta” făcută de Madonna, cu anunțul party-ului.

”La toate televiziunile s-a dat ca Madonna își va face ziua în Pompeii, care e la vreo 35 de minute de mers cu masina de Villa Trevilla. Ea a anunțat asta ca să-i mute pe oameni, să-i inducă în eroare. Acolo e destul de greu, în acea zonă, să faci poze, să te bagi în viața vedetelor, pentru că e securitatea foarte mare. Oamenii vor să se simtă în intimitate.

Înainte de Madonna a venit J Lo, iar pe 18 a fost ziua lui Robert, a patronului. E prietenul meu, a fost și în România de vreo două ori, îmi e prieten chiar foarte bun. A împlinit acum 74 de ani. Acolo foarte mulți își fac nunțile, pentru că au niște platouri, așa, ca niste terase. Naturale, până la un punct”, a continuat Bobby.

”E paradisul intimității!”

”În fiecare an, de la Kate Moss la cântăreții ăștia mai cunoscuți, Coldplay, de exemplu, cam toți trec pe acolo. E paradisul intimității. Nu poate să intre nimeni peste ei. Fiind pe stâncă, acolo, accesul se face numai printr-un anumit loc. De acolo trebuie să urci cu liftul, e mai complicat. Nu ai cum să ajungi la ei și nu ai cum să vezi unde sunt, că vilele-s împrăștiate. Asta îi face pe toți să aleagă locul ăsta. Umblând prin lume, pot spune că sunt puține locuri care să se bucure de atâta intimitate. Sigur, și poziționarea asigură lucrul ăsta”, a dezvăluit Păunescu.

Și-a amintit de o experiență trăită în 2021. ”Da ce a fost frumos, în 2021, eram cinci persoane acolo și era gol. Numai localnicii. Era ca-n Italia anilor 60. Când cineva avea covid sau vreo altă boală, oamenii strigau pe stradă, se auzea până la noi… Era exact ca-n anii ăia. Positano s-a dezvoltat acum. Este paradisul pentru că este greu de accesat. Nu sunt hoteluri multe, ăsta e vârful”, a declarat afaceristul român.

Care este și un privilegiat printre cei care calcă pragul stațiunii. Ba chiar un apartament al stabilimentului are numele lui. ”Eu, când merg acolo, nu plătesc sumele astea. Având chiar numele unuia dintre apartamente, mă bucur de o sumă mai rezonabilă. Sunt foarte onorat, și nu e vorba de bani aici”, a spus cel care este invitat în fiecare an.

Ce înseamnă sejurul la Villa Treville din Positano

Boby Păunescu ne-a dezvăluit, apoi, în ce costă ”sejurul” la Villa Treville din Positano. ”Prima noapte se stă la Napoli, la hotel Vezuviu. Următoarele trei nopți, la Treville, următoarele trei, la Capri, acolo-s mai multe hoteluri, apoi se revine, tot pentru trei nopți la Villa Treville. Ăsta este traseul secret al marilor vedete. Iar toate astea sunt la pachet cu iahtul. Să te plimbi prin zonele alea de acolo”, a povestit Bobby Păunescu, cel care a fost invitat la deschiderea stațiunii.

Și a încheiat cu prețiosul monan pe care-l are: ”Eu am un motan, Tigre e numele lui, iar sora lui e Reina, ea e acolo, la Villa, la Robert. Cred o să-l duc pe Tigre să-și vadă sora, deși e cam greu, că-s pisici mai mari, sunt blânge, dar e riscant să le scap pe afară!”

