Acasă » Știri » După 4 ani de procese, Călin Geambașu a obținut victoria în instanță. Tatăl artistului, bun de plată!

După 4 ani de procese, Călin Geambașu a obținut victoria în instanță. Tatăl artistului, bun de plată!

De: Andreea Stăncescu 25/06/2026 | 22:01
După 4 ani de procese, Călin Geambașu a obținut victoria în instanță. Tatăl artistului, bun de plată!
Călin Geambașu a câștigat procesul împotriva tatălui său / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Călin Geambașu a anunțat că a obținut o victorie importantă în conflictul juridic pe care îl are cu tatăl său, Petre Geambașu. După un proces care s-a întins pe parcursul a patru ani, Curtea de Apel București a pronunțat o decizie definitivă prin care i-a dat câștig de cauză artistului, stabilind că tatăl său trebuie să achite despăgubiri morale și cheltuielile de judecată.

Disputa dintre cântăreț și tatăl său nu era una recentă. Tensiunile au început în urmă cu mai mulți ani, după ce Petre Geambașu a făcut o serie de declarații publice la adresa fiului său, afirmații pe care acesta le-a considerat defăimătoare. În tot acest timp, conflictul s-a mutat în instanță, unde Călin Geambașu a încercat să își apere imaginea și să demonstreze, prin documente și probe, că acuzațiile formulate împotriva sa nu aveau fundament.

Călin Geambașu a câștigat în instanță

Artistul a povestit că a aflat rezultatul procesului într-un mod neașteptat, în timp ce se afla într-un centru comercial din București. Deși hotărârea i-a fost favorabilă, reacția sa nu a fost una de satisfacție sau de victorie, ci mai degrabă de eliberare după ani întregi de proceduri judiciare și tensiuni familiale. Călin Geambașu a subliniat că acest demers nu a avut ca scop obținerea unor beneficii financiare, ci apărarea reputației sale.

„După 4 ani, instanța a dispus obligarea tatălui meu la plata unor despăgubiri morale și a cheltuielilor de judecată. Oficial, am un tată denigrator (…) După ani de procese, termene și documente, reacția mea nu a fost una de triumf, ci mai degrabă una de liniște și de ușurare. Este greu de descris ce înseamnă să fii nevoit să te aperi în instanță împotriva propriului tată, după ani în care ai fost supus unor acuzații și denigrări publice din partea omului pe care l-ai ajutat cel mai mult”, a scris Călin Geambașu, pe Facebook.

Sursa foto: portal.just.ro

Totodată, cântărețul a precizat că nu intenționează să ofere prea multe detalii despre hotărâre până când motivarea oficială a instanței nu va fi redactată și comunicată. Abia după analizarea documentelor, acesta spune că va prezenta public o poziție completă privind întreaga situație și concluziile la care au ajuns judecătorii.

„La fel cum am procedat și până acum, din respect pentru instanță și pentru procedura aflată încă în curs, nu voi comenta în detaliu hotărârea înainte de redactarea și comunicarea motivării. După studierea motivării, voi prezenta public punctul meu de vedere complet asupra acestei cauze și asupra considerentelor care au stat la baza soluției pronunțate azi de Curtea de Apel București”, a mai spus artistul.

CITEȘTE ȘI: Fotbalista care a învins un club de top după ce a rămas însărcinată. Lazio, obligată să plătească despăgubiri într-un caz istoric

Fotbalista care a învins un club de top după ce a rămas însărcinată. Lazio, obligată să plătească despăgubiri într-un caz istoric

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
Știri
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament. Șoferul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire interzisă
Știri
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în…
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
Mediafax
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar...
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini...
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
Digi24
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște proști frumoși”
Click.ro
Ce scrie pe mormântul lui Marin Moraru, din „Operațiunea Monstrul”. Și-a adorat soția: „Eram niște...
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
Digi 24
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
Fiica de doar 2 anișori a unui influencer a murit înecată în piscina casei. Cum s-a petrecut tragedia
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul ...
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament. Șoferul ar fi intrat pe contrasens într-o depășire interzisă
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras din Kaufland și Lidl
Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras din Kaufland și Lidl
Ce a pățit fiul lui Sile Cămătaru după premiera documentarului: ”Trebuie să fiu atent. Sunt mulți ...
Ce a pățit fiul lui Sile Cămătaru după premiera documentarului: ”Trebuie să fiu atent. Sunt mulți oameni ofensați”
Cum l-a afectat pe Dani Balint notorietatea tatălui său: ”La școală eram privit altfel. Toți spuneau: ...
Cum l-a afectat pe Dani Balint notorietatea tatălui său: ”La școală eram privit altfel. Toți spuneau: E băiatul lui Sile Cămătaru”
Anunțul făcut de Mario Fresh a pus internetul pe jar: ”Urmează un bebe!”
Anunțul făcut de Mario Fresh a pus internetul pe jar: ”Urmează un bebe!”
Vezi toate știrile