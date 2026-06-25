După 4 ani de procese, Călin Geambașu a obținut victoria în instanță. Tatăl artistului, bun de plată!

Călin Geambașu a anunțat că a obținut o victorie importantă în conflictul juridic pe care îl are cu tatăl său, Petre Geambașu. După un proces care s-a întins pe parcursul a patru ani, Curtea de Apel București a pronunțat o decizie definitivă prin care i-a dat câștig de cauză artistului, stabilind că tatăl său trebuie să achite despăgubiri morale și cheltuielile de judecată.

Disputa dintre cântăreț și tatăl său nu era una recentă. Tensiunile au început în urmă cu mai mulți ani, după ce Petre Geambașu a făcut o serie de declarații publice la adresa fiului său, afirmații pe care acesta le-a considerat defăimătoare. În tot acest timp, conflictul s-a mutat în instanță, unde Călin Geambașu a încercat să își apere imaginea și să demonstreze, prin documente și probe, că acuzațiile formulate împotriva sa nu aveau fundament.

Călin Geambașu a câștigat în instanță

Artistul a povestit că a aflat rezultatul procesului într-un mod neașteptat, în timp ce se afla într-un centru comercial din București. Deși hotărârea i-a fost favorabilă, reacția sa nu a fost una de satisfacție sau de victorie, ci mai degrabă de eliberare după ani întregi de proceduri judiciare și tensiuni familiale. Călin Geambașu a subliniat că acest demers nu a avut ca scop obținerea unor beneficii financiare, ci apărarea reputației sale.

„După 4 ani, instanța a dispus obligarea tatălui meu la plata unor despăgubiri morale și a cheltuielilor de judecată. Oficial, am un tată denigrator (…) După ani de procese, termene și documente, reacția mea nu a fost una de triumf, ci mai degrabă una de liniște și de ușurare. Este greu de descris ce înseamnă să fii nevoit să te aperi în instanță împotriva propriului tată, după ani în care ai fost supus unor acuzații și denigrări publice din partea omului pe care l-ai ajutat cel mai mult”, a scris Călin Geambașu, pe Facebook.

Totodată, cântărețul a precizat că nu intenționează să ofere prea multe detalii despre hotărâre până când motivarea oficială a instanței nu va fi redactată și comunicată. Abia după analizarea documentelor, acesta spune că va prezenta public o poziție completă privind întreaga situație și concluziile la care au ajuns judecătorii.

„La fel cum am procedat și până acum, din respect pentru instanță și pentru procedura aflată încă în curs, nu voi comenta în detaliu hotărârea înainte de redactarea și comunicarea motivării. După studierea motivării, voi prezenta public punctul meu de vedere complet asupra acestei cauze și asupra considerentelor care au stat la baza soluției pronunțate azi de Curtea de Apel București”, a mai spus artistul.

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