Valentin Sanfira, mesaj bizar după ce noua iubită l-a prezentat părinților: ”Am cerut sprijin și am primit tăcere”

Valentin Sanfira a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața sa, la ceva timp după despărțirea de Codruța Filip. După șase ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar artistul a recunoscut că schimbările din plan personal l-au marcat. Cu toate acestea, timpul l-a ajutat să își regăsească echilibrul, iar în prezent trăiește o nouă poveste de dragoste. (Detalii aici)

Recent, cântărețul a atras atenția urmăritorilor săi printr-o postare încărcată de emoție, în care a lăsat să se înțeleagă cât de mult l-au influențat experiențele trăite în ultimii ani. Fără a intra în detalii despre anumite persoane sau situații, Valentin Sanfira a transmis că dezamăgirile, lipsa de susținere și momentele în care s-a simțit singur l-au determinat să își schimbe perspectiva asupra vieții.

Ce a publicat Valentin Sanfira pe rețelele de socializare

Artistul a mărturisit că a învățat lecții importante din suferințele prin care a trecut și că nu mai privește relațiile și încrederea în oameni la fel ca înainte. Mesajul său a fost interpretat de mulți fani drept o reflecție sinceră asupra transformărilor personale prin care a trecut după divorț și după alte dezamăgiri acumulate în timp.

Deși a recunoscut că anumite momente au fost dureroase, Valentin Sanfira pare hotărât să privească înainte și să își construiască un nou capitol al vieții.

„Mă voi schimba atât de mult încât singurul lucru care va rămâne neschimbat va fi numele și prenumele meu, pentru că oamenii pe care i-am iubit m-au învățat cum doare indiferența. Pentru că am cerut sprijin și am primit tăcere. Pentru că am fost acolo pentru toți, iar când am căzut, nu a fost nimeni. Am învățat să zâmbesc cu nodul în gât, să merg mai departe cu inima grea, să tac pentru că explicațiile mele nu au salvat pe nimeni. Nu m-a schimbat timpul, m-au schimbat dezamăgirile repetate, promisiunile încălcate, oamenii care au știut exact unde să lovească. Am îngropat cine eram fără să fac zgomot. Am strâns din dinți când aș fi vrut să urlu. Am închis uși fără să mă mai uit înapoi. Am învățat că singurătatea doare mai puțin decât răbdarea și că nu toți merită bunătatea. Nu mai sunt cine eram, și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că voi m-ați schimbat.”, este mesajul transmis de Valentin Sanfira pe rețelele de socializare.

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