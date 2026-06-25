Acasă » Știri » Valentin Sanfira, mesaj bizar după ce noua iubită l-a prezentat părinților: ”Am cerut sprijin și am primit tăcere”

Valentin Sanfira, mesaj bizar după ce noua iubită l-a prezentat părinților: ”Am cerut sprijin și am primit tăcere”

De: Andreea Stăncescu 25/06/2026 | 20:04
Valentin Sanfira, mesaj bizar după ce noua iubită l-a prezentat părinților: ”Am cerut sprijin și am primit tăcere”
Ce a povestit Valentin Sanfira despre viața sa  / Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Valentin Sanfira a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața sa, la ceva timp după despărțirea de Codruța Filip. După șase ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar artistul a recunoscut că schimbările din plan personal l-au marcat. Cu toate acestea, timpul l-a ajutat să își regăsească echilibrul, iar în prezent trăiește o nouă poveste de dragoste. (Detalii aici)

Recent, cântărețul a atras atenția urmăritorilor săi printr-o postare încărcată de emoție, în care a lăsat să se înțeleagă cât de mult l-au influențat experiențele trăite în ultimii ani. Fără a intra în detalii despre anumite persoane sau situații, Valentin Sanfira a transmis că dezamăgirile, lipsa de susținere și momentele în care s-a simțit singur l-au determinat să își schimbe perspectiva asupra vieții.

Sursa foto: Social media

Ce a publicat Valentin Sanfira pe rețelele de socializare

Artistul a mărturisit că a învățat lecții importante din suferințele prin care a trecut și că nu mai privește relațiile și încrederea în oameni la fel ca înainte. Mesajul său a fost interpretat de mulți fani drept o reflecție sinceră asupra transformărilor personale prin care a trecut după divorț și după alte dezamăgiri acumulate în timp.

Deși a recunoscut că anumite momente au fost dureroase, Valentin Sanfira pare hotărât să privească înainte și să își construiască un nou capitol al vieții.

„Mă voi schimba atât de mult încât singurul lucru care va rămâne neschimbat va fi numele și prenumele meu, pentru că oamenii pe care i-am iubit m-au învățat cum doare indiferența. Pentru că am cerut sprijin și am primit tăcere. Pentru că am fost acolo pentru toți, iar când am căzut, nu a fost nimeni. Am învățat să zâmbesc cu nodul în gât, să merg mai departe cu inima grea, să tac pentru că explicațiile mele nu au salvat pe nimeni. Nu m-a schimbat timpul, m-au schimbat dezamăgirile repetate, promisiunile încălcate, oamenii care au știut exact unde să lovească. Am îngropat cine eram fără să fac zgomot.

Am strâns din dinți când aș fi vrut să urlu. Am închis uși fără să mă mai uit înapoi. Am învățat că singurătatea doare mai puțin decât răbdarea și că nu toți merită bunătatea. Nu mai sunt cine eram, și nu pentru că nu am vrut, ci pentru că voi m-ați schimbat.”, este mesajul transmis de Valentin Sanfira pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Cea mai mare dorință a lui Valentin Sanfira. Artistul speră la o binecuvântare de la Dumnezeu

Valentin Sanfira, prima reacție după ce Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă: ”Dragostea-i ca focul”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife mai mari
Știri
Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife…
Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!
Știri
Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini...
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Click.ro
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste...
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat brusc demisia
Digi 24
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a anunțat...
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
go4it.ro
„Filmul pentru adulți” ucrainean care a dat o lovitură grea Rusiei
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi Capitala și câte clădiri au fost consolidate după aproape 50 de ani de la dezastrul din 1977
Gandul.ro
Cutremurele din Venezuela dau fiori bucureștenilor. Ce s-ar întâmpla dacă un dezastru similar ar lovi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife ...
Vești proaste pentru românii care vor să meargă în Bulgaria! De la 1 august 2026, vor achita tarife mai mari
Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!
Gestul public făcut de Anca Serea, după zvonurile divorțului de Adi Sînă. Acum totul e clar!
Influencer din Cluj, ”altoit” de Gigi Becali. S-a întâmplat în fața bisericii de 10 milioane ...
Influencer din Cluj, ”altoit” de Gigi Becali. S-a întâmplat în fața bisericii de 10 milioane de euro construită de latifundiar
Ce se întâmplă în aceste momente cu tatăl lui Mario Berinde. Decizia de ultimă oră a magistraților
Ce se întâmplă în aceste momente cu tatăl lui Mario Berinde. Decizia de ultimă oră a magistraților
Ex-ul Andreei Sasu, condamnat pentru defăimare abuzivă! După avalanșa de acuzații la adresa iubitei ...
Ex-ul Andreei Sasu, condamnat pentru defăimare abuzivă! După avalanșa de acuzații la adresa iubitei lui Philipp Plein, judecătorii italieni i-au dat verdictul lui Gerardo Scarpone
BREAKING | Un taximetrist a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni în Timișoara!
BREAKING | Un taximetrist a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni în Timișoara!
Vezi toate știrile