Acasă » Exclusiv » După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră

După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră

De: Elisa Morandi 14/01/2026 | 23:20
După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

După ce sfârșitul emisiunii „La Măruță” a zguduit PRO TV-ul și a lăsat echipa prezentatorului complet bulversată, se pare că furtuna se mută la concurență. Surse din piața media susțin că în trustul Antena 1 urmează un adevărat „jihad” în grila de programe: mai multe emisiuni ar urma să fie scoase de pe post și, inevitabil, concedieri masive!

Demiterea lui Cătălin Măruță este, cu siguranță, bomba începutului de an. După 18 ani de emisie, prezentatorul a fost anunțat că trebuie să plece, iar alături de el, și întreaga echipă a emisiunii. Lacrimi și multă dezamăgire, așa descriu sursele CANCAN.RO atmosfera de la PRO TV, unde acest anunț a luat prin surprindere pe toată lumea.

Cătălin Măruță a demonstrat că este un profesionist până la capăt și a păstrat aparențele. Mesajul publicat de el pe Facebook, prin care a anunțat oficial că se încheie colaborarea lui cu Pro TV, iar emisiunea va mai fi produsă până pe data de 6 februarie, a fost fără nicio urmă de reproș la adresa șefilor săi.

După 18 ani, Cătălin Măruță se desparte de Pro TV

Deși CANCAN.RO a aflat că atmosfera din culise a fost tensionată și extrem de apăsătoare când echipei sale i s-a comunicat această decizie.

”Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. ❤️ Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job 😊 vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.
Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez 😊 și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).
Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. ❤️ Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune! 📺🤗”, a transmis Cătălin Măruță.

Se strânge lațul și la Antene

După ce PRO TV a pus în aplicare sfârșitul emisiunii lui Măruță și a pregătit succesorii, am aflat că și trustul Antena Grup pare gata să facă mișcări similare, dar cu efecte poate și mai… dramatice. Se pare că strategia este similară cu cea de la PRO TV: testarea audiențelor, evaluarea performanțelor și decizii drastice privind cine rămâne și cine pleacă.
Sursele noastre spun că urmează un adevărat „jihad” în grilă: concedieri masive și emisiuni scoase din program. În mod special, Antena Stars ar fi vizată, iar echipele sunt deja în alertă.
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Exclusiv
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV
Exclusiv
Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos ...
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și ...
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență
Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV
Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță. Descoperirea care i-a alarmat pe “greii” din Pro TV
Vezi toate știrile
×