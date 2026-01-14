După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră

După ce sfârșitul emisiunii „La Măruță” a zguduit PRO TV-ul și a lăsat echipa prezentatorului complet bulversată, se pare că furtuna se mută la concurență. Surse din piața media susțin că în trustul Antena 1 urmează un adevărat „jihad” în grila de programe: mai multe emisiuni ar urma să fie scoase de pe post și, inevitabil, concedieri masive!

Demiterea lui Cătălin Măruță este, cu siguranță, bomba începutului de an. După 18 ani de emisie, prezentatorul a fost anunțat că trebuie să plece, iar alături de el, și întreaga echipă a emisiunii. Lacrimi și multă dezamăgire, așa descriu sursele CANCAN.RO atmosfera de la PRO TV, unde acest anunț a luat prin surprindere pe toată lumea.

Cătălin Măruță a demonstrat că este un profesionist până la capăt și a păstrat aparențele. Mesajul publicat de el pe Facebook, prin care a anunțat oficial că se încheie colaborarea lui cu Pro TV, iar emisiunea va mai fi produsă până pe data de 6 februarie, a fost fără nicio urmă de reproș la adresa șefilor săi.

Deși CANCAN.RO a aflat că atmosfera din culise a fost tensionată și extrem de apăsătoare când echipei sale i s-a comunicat această decizie.

”Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. ”, ”, a transmis Cătălin Măruță.

Se strânge lațul și la Antene

După ce PRO TV a pus în aplicare sfârșitul emisiunii lui Măruță și a pregătit succesorii, am aflat că și trustul Antena Grup pare gata să facă mișcări similare, dar cu efecte poate și mai… dramatice. Se pare că strategia este similară cu cea de la PRO TV: testarea audiențelor, evaluarea performanțelor și decizii drastice privind cine rămâne și cine pleacă.

Sursele noastre spun că urmează un adevărat „jihad” în grilă: concedieri masive și emisiuni scoase din program. În mod special, Antena Stars ar fi vizată, iar echipele sunt deja în alertă.