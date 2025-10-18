După nunta fastuoasă de pe Isola del Garda, moștenitoarea Dedeman s-a repatriat. Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au încheiat luna de miere pe Aviatorilor

Apariție inedită în București, pe Bulevardul Aviatorilor, unde CANCAN.RO i-au suprins pe soții Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, defilând pe un covor de frunze arămii, care, probabil, o duc pe Karina cu gândul la fastuoasa ei nuntă de pe Isola del Garda, din septembrie, eveniment pe care vi l-am prezentat în exclusivitate națională. Și de data aceasta, avem imagini tari cu cei doi îndrăgostiți.

Prințesa Dedeman, cum e supranumită Karina, fiica lui Dragoș Pavăl, unul dintre cei doi frați care dețin lanțul de magazine Dedeman, a avut o nuntă planificată la fel de minuțios ca o investiție a familiei Pavăl (VEZI AICI IMAGINI DE LA NUNTĂ).

În imagini vedem cum Dragoș pare să-i spună ceva ce o încântă pe Karina, chiar o face să viseze cu ochii deschiși, iar fața ei strălucește. Din privirea ei putem deduce că Dragoș nu-i descria tocmai o operațiune de tip mergers&acquisitions, domeniu în care s-a specializat tânărul avocat și soț al moștenitoarei Dedeman. Pare mai degrabă o declarație de dragoste, ceva atât de firesc pentru un cuplu care abia și-a terminat luna de miere.

Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, plimbare romantică de toamnă

Îmbrăcat cu un costum gri sobru cu croială italiană și helancă, așa cum îi stă bine unui avocat serios, Dragoș Iamandoiu pare extrem de atent cu Karina, iar ea se simte în siguranță alături de el.

Karina, ea însăși un om de afaceri serios, cu un rol major în imperiul Dedeman, are o ținută la fel de sobră, singurele elemente mai vivace fiind cureaua Louis Vuitton și zâmbetul, în timp ce parcă plutește pe bulevard în pardesiul lung până la glezne.

Părul blond rebel al Karinei, asortat cu culorile de toamnă ale Bucureștiului, e în aceeași nuanță de la nuntă, unde Karina a strălucit ca o veritabilă prințesă la Grand Hotel Gardone, investiție a patronilor Dedeman.

În imaginile obținute de CANCAN.RO, la un moment dat Karina râde în timp ce Dragoș îi povestește ceva. Poate că soțul ei îi povestește o memă, sau poate îi spune că vrea să încerce să gătească o rețetă de alivancă, așa cum se face la Moldova, unde își are originile Karina. Cert este cei doi par tare fericiți împreună, semn că le priește căsnicia!

