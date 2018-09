A fost anunțul anului: Bianca, despărțită de Victor Slav, s-a cuplat cu luptătorul englez Tristan Tate! Doar că relația lor a durat doar trei luni. Iar acestea au fost presărate cu multe ”clinciuri” între cei doi protagoniști. (Câstigă acum 5.000$ lunar!) Și-au spus adio, s-au împăcat… Doar că acum chiar e definitiv! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă dovada că nu mai există cale de împăcare.

Da, până la urmă inevitabilul s-a produs: Bianca și Tristan au apucat-o pe căi diferite! Prea multe certuri, prea multe despărțiri și împăcări, așa că frumoasa prezentatoare TV și luptătorul englez au decis că nu mai e cale de împăcare. Astfel, fiecare și-a văzut de viața lui.

Ce a făcut Tristan Tate după ce Bianca i-a spus adio? Ei bine, s-a apucat de cuceriri. Și a întâlnit, din prima, femeia care să o înlocuiască pe fosta vedetă de la Kanal D. CANCAN.RO vă prezintă imaginea care spune totul despre relația Bianca-Tristan. Englezul este surprins într-un club celebru, alături de o frumoasă brunetă. Iar o prietenă a celor doi i-a imortalizat și a postat pe Instagram. În fotografie se poate vedea o inimioară, dar și semnul victoriei, pe care Tristan Tate îl face cu degetele.

Bianca Drăgușanu nu a dat nici un semn că ar fi, cumva, geloasă! Ba chiar și-a făcut apariția, cu o zi înainte, la bordul unul Bentley Comtinental GT, de 200.000 de euro, pe care Joseph, supranumit ”Prințul criptomonedelor”, i-a împrumutat-o pentru câteva zile. Iar Bianca a profitat la maximum… Bianca Drăgușanu a făcut și dezvăluiri despre misteriosul om de afaceri croat, care s-a cazat la Marriott. (CITEȘTE ȘI: PRINȚUL CRIPTOMONEDELOR I-A DAT BENTLEY-UL DE 200.000 € BIANCĂI DRĂGUȘANU!)

Relația Bianca – Tristan, cu suișuri și coborâșuri

Bianca Drăgușanu anunța că este împreună cu Tristan Tate, însă la scurt timp s-au despărțit. Cearta nu a durat mult, iar cei doi s-au împăcat rapid. Relația a început din nou să se răcească. Bianca Drăgușanu și-a făcut apariția într-un club de fițe, dar fără englez.

Fosta prezentatoare de la „Te vreau lângă mine” s-a distrat atunci la Nuba, unde a venit și Paris Hilton. Vedeta a preferat să danseze singură, dar a fost în centrul atenției, ca întotdeauna. În cele nici trei luni cât au format un cuplu, Bianca Drăgușanu și iubitul britanic “au bifat” mai multe discuții aprinse, iar în unele ar fi vorba chiar și de agresivitate, potrivit declarațiilor făcute de Cristi Brancu. (CITEȘTE ȘI: MOȘTENITOAREA MILIARDARULUI A RUPT RINGUL LA BREEZE. SURPRIZA A APĂRUT LA NOTA DE PLATĂ, CÂND…)

O prietenă a Biancăi a explicat, la un moment dat, de ce relația celor doi este una cu scântei. “Bianca are un stil de viață sănătos și nu-i place să piardă nopțile. Ea are foarte multă treabă în timpul zilei, are un copil, o afacere de condus, ședințe foto, contracte de imagine… Tate ar vrea ca ea să-l însoțească în fiecare seară în club, dar ea nici nu se gândește să facă un asemenea compromis. De aici pleacă toate certurile”, povestea amica Biancăi.

