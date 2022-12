Ea este câștigătoarea Chefi la Cuțite 2022! A plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro

Sezonul 10 Chefi la Cuțite și-a desemnat marele câștigător. Lupta a fost mai tensionată ca niciodată, iar concurenții au pregătit preparate demne de meniul unui restaurant cu stele Michelin. Cea care a plecat, însă, acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro a fost Florica Boboi.

Joi, 1 decembrie 2022, a avut loc finala aniversară a sezonului 10 Chefi la Cuțite. Cei mai buni concurenți au rămas să se lupte pentru marele premiu, însă doar unul dintre ei a pus mâna pe cei 30.000 de euro.

Cea mai surprinzătoarea finală a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Adrian Stroe, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea, din echipa lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi, din echipa lui Sorin Bontea, au avut de trecut prin probe de foc și au demonstrat că-și merită locul în finala show-ului.

Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au promis o confruntare de zile mari, iar concurenții au dovedit că au fost demni de locul dobândit în marea finală. Încărcați cu emoții, adrenalină și dorința de a câștiga marele premiu, cei trei finaliști s-au întrecut în preparate sofisticate.

Ca aproape în aproape orice competiție conflictele nu au lipsit. Stresul și presiunea probelor și-au spus cuvântul asupra concurenților. Așa cum cere regulamentul show-ului, fiecare finalist își formează propria echipă formată din foștii concurenți, alături de care vor pune osul la bătaie în gătirea preparatelor.

În echipa Floricăi Boboi, lucrurile au decurs ca la carte. Toți și-au dat silința să o ajute pe finalistă și nu au existat neînțelegeri. Meniul a fost pe placul juraților, iar Florica a fost desemnată marea câștigătoare. Nu i-a venit să creadă că numele său se află pe farfuria aurie atunci când Gina Pistol i-a înmânat-o. Cu emoțiile la cote maxime, Florica a reușit să spună câteva cuvinte.

„Doamne, nu mai pot! E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (…) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi.

„Ce mă bucur pentru Flori, eu am plâns pentru ea. Oamenii ăștia merită să câștige, sunt muncitori și au mâinile muncite. De câte ori o țineam de mână simțeam palma ei aspră de la atâta muncă. Mă bucur din suflet!”, a spus Raluca Todea despre adversara ei.

Cine e Florica Boboi, câștigătoarea de la Chefi la cuțite 2022?

Florica Baboi are 37 de ani și este din Maramureș. Concurenta de la Chefi la cuțite este de profesie bucătar și organizator de evenimente în Paris.

Aceasta locuiește în Franța alături de familia sa, de aproape 8 ani. În plan personal, Florica Baboi trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său de 21 de ani.

Cea despre care se spune că ar fi câștigat marele premiu din sezonul 10 i-a impresionat pe chefi încă din preselecții, după ce a gătit un risotto cu fructe de mare.

„Am venit la Chefi la Cuțite să îmi demonstrez că sunt un adevărat chef. Dacă nu aș trece mai departe, nu aș fi atât de dezamăgită pentru mine, cât pentru că i-am dezamăgit pe cei care cred în mine. Rețeta este una adaptată după gustul meu, sper să le placă chefilor”, a spus Florica în preselecții.