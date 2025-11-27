Acasă » Știri » Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul ireal pentru care a recurs la un asemenea gest

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 18:37
Caz șocant în Timișoara/ sursă foto: captură video opiniatimisoarei.ro

Ea este femeia de 44 de ani din Timișoara care și-a înjunghiat de patru ori propriul copil, o fetiță de 10 ani. Mama violentă ar fi avut probleme psihice și urma un tratament medicamentos de doi ani. Când a aflat că urmează să fie internată într-o clinică de specialitate, femeia și-a ieșit din minți și s-a răzbunat pe fiica ei. 

Incidentul a avut loc în marți seară, 25 noiembrie. Pe fondul unui conflict cu soțul ei, femeia și-a ieșit din minți și a văzut negru în fața ochilor. Înfuriată că soțul ei ar fi avut de gând să o interneze într-o clinică specializată pentru pacienții cu probleme psihice, femeia s-a răzbunat pe fiica lor. A luat un cuțit și a înjunghiat-o de patru ori pe copila de 10 ani – în timp ce ea dormea.

Mama agresivă a fost arestată preventiv

La câteva minute distanță, tatăl fetei a intrat în casă și a auzit strigătele de ajutor ale copilului. Bărbatul a sunat imediat la 112, iar cea mică a fost transportată la Spitalul de copii Louis Țurcanu. Mama agresivă a fost arestată pentru următoarele 30 de zile și este acuzată de tentativă de omor.

Din fericire, medicii au reușit sp o stabilizeze pe copilă, iar acum se află în afara oricărui pericol. Din punct de vedere emoțional, fetița este încă în stare de șoc, speriată și nu înțelege de ce mama ei a vrut să îi ia viața.

„Pacienta este sub supraveghere, în stare stabilă, cooperantă și puțin afectată, într-adevăr, de evenimentul respectiv. Leziunile au fost în zona cervicală și nu au fost afectate vase majore”, a precizat dr Iulia Bagiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara.

 

