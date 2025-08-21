Ea este Georgiana, tânăra care s-a sinucis pe A1. Gestul făcut de adolescentă înainte să se sinucidă

Georgiana și Cătălin sunt tinerii care și-au încheiat socotelile cu viața în urmă cu 3 zile. Cei doi s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR pe autrostrada A1, București-Ploiești, iar gestul lor necugetat a impresionat o țară întregă. Adolescenți trăiau o poveste de dragoste interzisă, iar părinții lor nu erau de acord cu legătura lor.

Apar detalii cutremurătoare despre Georgiana și Cătălin, adolescenții care s-au aruncat în fața unui camion pe autostrada A1, București-Ploiești. Ea avea 14 ani, iar 19, diferență de vârstă care nu era pe placul părinților lor, dar nici a autorităților.

Înainte de tragedie Georgiana a făcut un test de sarcină

Georgiana era din satul Găișeanca, Giurgiu, iar Cătălin din Râmnicu-Sărat. Se iubeau din luna aprilie a acestui an, însă povestea lor de dragoste era secretă. Se vedeau pe ascuns și se temeau pentru viitorul lor. Legătura lor a ajuns și în atenția autortiăților. Din cauză că a întreținut relații intime cu un minor, autoritățile l-ar fi amenințat pe Cătălin cu închisoarea, iar Georgianei i s-ar fi spus că ar urma să ajungă la casa de copii.

După ce DGASPC a aflat de relația lor, autoritățile din comuna fetei au deschis o anchetă socială prin care familia Georgianei era în atenția oficialilor. Înainte de tragedie, tânăra a fost obligată să facă un test de sarcină, rezultatul fiind negativ. Mama fetei susține că ea acceptase relația lor de iubire, însă autoritățile au fost cele care i-au speriat încât să se ajungă la o asemenea nenorocire.

”Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi. Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai treacă niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a spus mama adolescentei pentru RomâniaTv.

De teamă să nu fie despărțiți, în ultima săptămână, adolescenții au plecat de acasă și s-au ascuns, fără acte de identitate și fără telefoane. Înainte de a se sinucide, adolescenta Marți, 19 august, Cătălin și Georgiana a mers pe autostrada A1, au așteptat să vadă un vehicul de mare tonaj, s-au îmbrățișat și au sărit în fața unui camion.

