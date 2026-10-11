Ea este noua purtătoare de cuvânt la Casa Albă! Cine este Katie Zacharia, de fapt

Ea este noua purtătoare de cuvânt la Casa Albă! Cine este Katie Zacharia, de fapt
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Katie Zacharia este noua purtătoare de cuvânt la Casa Albă / Sursa foto: Instagram
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Donald Trump a ales o nouă persoană pentru unul dintre rolurile importante din echipa sa de la Casa Albă. Katie Zacharia, avocată și comentatoare politică în vârstă de 42 de ani, va deveni purtătoarea de cuvânt a administrației prezidențiale americane. Ea este cunoscută pentru opiniile sale conservatoare și apropierea de mișcarea MAGA.

Numirea a fost confirmată de Casa Albă printr-o postare pe platforma X. Katie Zacharia are experiență în domeniul juridic, al comunicării și al politicii republicane, iar aparițiile sale la posturile Fox News și Newsmax au contribuit la notorietatea sa în rândul publicului conservator.

Katie Zacharia este expertă în comunicare

Originară din California, aceasta a absolvit Universitatea Pepperdine din Malibu, unde a urmat Facultatea de Drept. Contactul cu politica republicană a început încă din 2006, când a efectuat un stagiu la Comitetul Național Republican, în timpul administrației conduse de George W. Bush.

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Cariera sa a continuat cu mai multe responsabilități în comunicarea politică. În primele luni ale anului 2026, Katie Zacharia a lucrat în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, ocupând funcții de comunicare și relații publice. În prezent, aceasta este consilier principal de comunicare la Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma Truth Social, utilizată frecvent de Donald Trump.

Sursa foto: Instagram

Schimbarea vine după plecarea lui Karoline Leavitt din echipa prezidențială, la finalul lunii august. Fosta purtătoare de cuvânt a decis să se retragă din funcție după ce a devenit mamă pentru a doua oară, alegând să acorde mai mult timp vieții de familie.

Katie Zacharia a atras atenția publicului și prin pozițiile sale politice ferme. Într-un articol publicat de New York Post, ea a relatat că proprietarul sălii de fitness pe care o frecventa i-ar fi cerut să renunțe la șapca inscripționată cu sloganul MAGA (Make America Great Again). Femeia a prezentat incidentul drept un exemplu de intoleranță față de opiniile sale și a invocat libertatea de exprimare.

„I-am răspuns că nu-mi voi scoate niciodată șapca Trump pentru a face pe plac stângii”, a scris Katie Zacharia.

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