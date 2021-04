Coincidență sau nu, locul în care aproximativ 500 de câini nu mai duc ”o viață de câine” se numește Dumbrava. E tot în Moldova, la fel ca „Dumbrava Minunată” a lui Mihail Sadoveanu. Doar că Dumbrava de astăzi e în comuna Itești, la aproximativ 15 kilometri de Bacău.

Lizuca e Maria Manea – un inginer geolog ieșit la pensie, care a făcut o facultate în București. Maria are timp și putere să se dedice fizic, financiar, dar mai ales sufletește ”comunitarilor”, așa cum le spun mulți. ”Fetele mele locuiesc la Bucuresti, sunt căsătorite, au joburi bune, …nu au nevoie de mine (zâmbește), așa că am timp de căței”, spune Maria.

”Degeaba te «pictezi», dacă nu ai suflet”

Este o femeie puternică, înzestrată cu acea calitate pură de a iubi animalele. E o femeie simplă, directă și ….”sunt mai corectă, iar asta îi deranjează pe unii.”

Nu se sfiește să se încalțe cu cizme grele de cauciuc sau să facă curat în țarcurile câinilor. Mai rar pe la coafor pentru că Rex sau Moni o iubesc așa cum e – îmbrăcată în haine de muncă, cu o căciulă pe cap și fără unghii făcute. ”Degeaba te «pictezi», dacă nu ai suflet. Cine nu iubește animalele, nu iubește nici oamenii”, spune un apropiat al Mariei.

„Comunitarul de Bacău” devine „Sir Rex” în Marea Britania

Băcăuanca a creat o comunitate mare a patrupezilor și încearcă să-i educe și pe oameni să devină iubitori de vietăți necuvântătoare.

Dorind să-i tragă oarecum de urechi pe cei care nu înțeleg că patrupezii sunt ai noștri, Maria Manea postat un mesaj: ”Astăzi, am golit, din nou, rafturile de parizer pentru prietenii patrupezi”. (NU RATA: ”MAMA” CELOR 600 DE CÂINI L-A ÎNFIAT PE ”TARZAN DE LA VÂLCEA”)

Maria explică: ”Ne ajută prietenii de departe, de aici… mai puțin”

„Câinii sunt de pe străzile Bacăului?”

”Cam jumătate. Ceilalți sunt din satele din jur.Vin oameni și îi abandonează lângă adăpost sau trimit pe cineva să-i aducă.”

„Câți câini îngrijiți?”

‘Vreo 500!”

Totul a început în anul 2010

”În 2010, adăpostul era în Bacău, dar a trebuit să-l mut. Am avut un câine-lup și, în timpul plimbărilor cu el, am găsit pe malul lacului câțiva amărâți!

I-am hrănit, i-am îngrijit, după care i-am luat acasă. Cu timpul, lumea a început să-mi arunce câini peste gard, văzând în mine o salvatoare… Ajunsesem să am 50 de câini, iar vecinii au făcut scandal, așa că i-am mutat la Dumbrava”, povestește Maria.

”Unde dragoste nu e, nici autorizație nu e”

Dincolo de dragostea pe care le-o poartă patrupezilor, le face și treaba autorităților.

„Vă ajută primăria de aici în vreun fel?”

”M-am judecat șapte ani cu primarul comunei Itești pentru o autorizație de construcție. Am pierdut. Am fost nevoită să demolez gardul pentru că avea fundație de beton și nu aveam autorizație.

Astăzi, tot ce înseamnă adăpost e fără fundație și e în extravilan. Am încercat pe toate căile legale să ne dea autorizație, dar nu a vrut! Am promis sterilizări, nu a vrut, dar îmi aduce câini la poartă”, mai spune Maria.

Necazurile nu se opresc aici. Urmărită cu binoclul de …un jandarm

”Am un jandarm care mă șicanează, stă în popasul de lângă adăpost. Vrea bani, l-am refuzat, mi-a otrăvit câinii” , sună periculos afirmația Mariei.

”Pentru ce vrea bani?” Răspunsul e la fel de periculos: ”Taxă de protecție! A spus că are binoclu, vede tot ce e la adăpost și ne păzește. Nu am vrut să am de a face cu el.A fost anchetat, dar a scăpat. Mi-a adus și câini legați la bot cu sârmă. Caroline (n.r. prietena din Olanda) a dat live, a ieșit scandal mare. Procurorul militar l-a scăpat…. Acum a mai rărit-o. Nu ne mai face zile fripte… sau poate e plecat”, mai spune Maria.

Aproximativ 4.000 de euro/lunar pentru cei 500 de câini

”Am două grupuri, unul olandez, celălalt englezesc, care strâng bani! Strâng 5 euro/cuțu. Fac licitații, vând diverse obiecte mici. Obișnuiau să vină la adăpost și de 4 ori pe an, dar de anul trecut nu s-a mai putut”, detaliază salvatoarea cățeilor.

Maria lasă să se înțeleagă că ajutorul, în cea mai mare parte, vine de la străini, și ne explică și cum a început colaborarea cu ei.

”Pe Facebook ne-am cunoscut! Sincer, mă mir și eu. Grupul din Marea Britanie mă ajută de 10 ani, sunt trei femei mai în vârstă. Nu m-au văzut niciodată, și din nou, mă mir… În Olanda am două prietene Debbie și Hennie care au fost aici de multe ori. Am camere de supraveghere la adăpost, mă urmăresc de acolo.

Grupul din Marea Britanie mă ajută cu adopții, nu cu întreținerea cățeilor, dar îmi trimite bani pentru mâncare”, mai spune Maria.

Condiții pentru adopții

Toți câinii își pot găsi un stăpân, dar nu oricine poate fi stăpânul unui câine din adăpostul Mariei: ”Nu dau câini celor care îi țin legați în lanț. În străinătate se face «homecheck», verificarea locuinței de persoane avizate.

Aș face și eu la fel, dar sincer, aici nu am timp. Mă dedic câinilor până seara târziu. Când să merg să verific …Așa că cei care se califică pentru adopții sunt prietenii sau cei care vin la recomandarea lor. În străinătate pleacă 10-15 câini pe lună. Mai mult pui, sunt mai ușor de educat.”

Are nevoie de oameni care să o ajute la muncă

”Nu e ușor să am grijă de 500 de câini, de aceea sunt mereu în căutare de oameni. Nu vor la căței. Acum am niște baieți, dar pot pleca oricând. Au lucrat în străinătate, au venit acasă din cauza pandemiei. Îi plătesc la zi… când vin. Doar o fată e angajată, dar și ea visează să plece din țară”, mai povestește Maria.

(VEZI AICI: CUM L-A TRANSFORMAT DORIAN POPA PE CHELUȚU ÎN CEL MAI SIMPATIZAT CÂINE DIN ROMÂNIA)

Pentru Maria Manea, câinii sunt în inima ei: ”Fidelitatea și prietenia nu pot fi cumpărate. Tot ce fac e din dragoste, nu fac mare spectacol”.

Iar Maria Manea se poate gândi în voie la cățelușii pe care i-a salvat, la hotarul dintre realitate și minune.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.