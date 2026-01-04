El este românul de 18 ani care a murit în tragedia din Crans-Montana. Ieșise cu prietenii în seara de Revelion

Un incendiu devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou, într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-a soldat cu zeci de morți și sute de răniți. Printre victime se află și un tânăr român în vârstă de 18 ani, tragedia având un impact puternic atât asupra comunității românești, cât și asupra opiniei publice.

Incendiul izbucnit în barul din Crans-Montana a curmat viețile a 60 de persoane, iar peste 100 de oameni au ajuns la spital cu răni de diferite gravități. Cei prezenți veniseră să se bucure de petrecerea de Anul Nou, fără să bănuiască nicio clipă că distracția se va transforma într-o tragedie de proporții.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul cetățeanului român, iar ulterior autoritățile au stabilit identitatea acestuia. Este vorba despre Guillaume Oana, un tânăr care locuia în Elveția împreună cu mama sa, stabilită de mai mulți ani în Lausanne. Deși viața lor era ancorată în Elveția, legătura cu România a rămas una strânsă, Guillaume revenind frecvent în țară, mai ales în Rovinari, localitatea de unde provine mama sa.

După producerea incendiului, familia a trecut prin clipe dramatice. Mama tânărului a încercat să ia legătura cu el, însă fără rezultat, iar pentru o perioadă acesta a fost considerat dispărut. Speranțele au fost spulberate odată cu confirmarea oficială a decesului de către autoritățile elvețiene.

Guillaume Oana se afla în Crans-Montana pentru a sărbători Revelionul alături de alți tineri, stațiunea fiind una dintre cele mai populare destinații montane din Elveția. Potrivit informațiilor apărute în presă, el ajunsese acolo cu un avion privat.

Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe

Tragedia a fost marcată și de un mesaj public transmis de președintele României, Nicușor Dan:

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a scris Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

