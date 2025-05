Elena Ionescu, singură de ziua ei! Problemele de sănătate i-au dat planurile peste cap! „Mă tratez…” Ce îşi doreşte câştigătoarea de la Survivor la 37 de ani

Elena Ionescu își serbează ziua de naștere într-un mod atipic. Anul acesta a înlocuit șampania cu ceaiul! Cum viața nu te întreabă ce planuri ai, artista s-a trezit cu un “cadou” neașteptat și…nedorit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a povestit cum s-a pricopsit cu un început de bronșită, pe care îl tratează și din fericire, deja începe să se simtă mai bine. Cât despre petreceri și distracție, nu prea e loc! Nici vremea mohorâtă nu a ținut cu ea, așa că a decis să se concentreze pe treburi administrative. În plus, nu vrea să riște să răspândească virusul care i-a dat bătăi de cap în ultimele zile.

Ziua de naștere a Elenei Ionescu nu a prins-o în cea mai bună formă. A contactat un virus care a făcut-o pe frumoasa artistă să spună “pas” distracției. Ne-a mărturisit că a rămas acasă, singurică, iar printre ceaiuri și tratamente anti-răceală, a preferat să se ocupe de treburile care nu mai sufereau amânare.

CITEȘTE ȘI: Câștigătoarea Survivor 2020 a trecut prin clipe de spaimă în Zanzibar! Atacată chiar pe plajă: ”Era agresiv, încerca să mă…”

A primit urările de rigoare la 12 noaptea, iar primii care i-au spus “la mulți ani” au fost Mario Joy, coleg de breaslă, cu soția lui și mama artistei. Cât despre cadourile pe care și le dorește, Elena a făcut o remarcă amuzantă.

Elena Ionescu, zi de naștere atipică

Întrebată ce cadouri își dorește de ziua ei, vedeta a făcut o glumă despre produsele anti-reumatism. Noi știm că nu e cazul, fiind o împătimită a sportului și a unui stil de viață sănătos.

“M-a prins o răceală sezonieră, am avut un început de bronșită, dar încep să îmi revin. Am luat un cadou de ziua mea, de pe undeva. Nici nu știu de unde am căpătat răceala asta, probabil de prin toate locațiile, pe unde mai am evenimente, îl am și pe cel mic la școală. Doar că m-a prins acum și de ziua mea și cu treabă. Noroc că am reușit să filmez clip nou, deci totul e bine. De ziua mea nu mi-am făcut planuri, cel mic e la tatăl lui, sunt singurică acasă, nici vremea nu e foarte prietenoasă, nici nu aș vrea să dau virusul cuiva.

NU RATA: Motivul uluitor pentru care Elena Ionescu nu mai vrea iubit din România! E topită după un star internațional: ”I-aș pune…”

Mă tratez, mai beau un ceai. Am primit multe urări, încă de la 12 noaptea, au fost niște prieteni și mama mea, părinții mei. Mario Joy și soția lui, care îmi sunt buni prieteni, au fost primii care m-au sunat, la 00:00. Cât despre cadouri, la vârsta mea, am o listă foarte lungă cu ce îmi doresc, produse anti-reumatism (n.red râde). Mă bucur că le am pe toate în momentul ăsta. Am un băiețel minunat, am o casă, am un loc în industria asta frumoasă, fac piese, compun, lansez și o piesă de vară, le fac eu un cadou muzical celor care așteaptă.

Nu mi-am pus nicio dorință la 12 noaptea, mă uitam la un serial în momentul acela și nici nu mi-am dat seama că e ziua mea, până să îmi sune telefonul. Eu nu sunt foarte afectat la zilele astea, fiecare zi e importantă pentru mine. Vârsta e un număr și în fiecare zi ar trebui să ne bucurăm de viața noastră. Am învățat din toate experiențele și peripețiile prin care am trecut că lucrurile importante sunt, de fapt, în fața mea, fiecare moment al vieții e important”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.