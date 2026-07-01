Elevii care întârzie la proba de azi de la BAC pot susține examenul, de la ora 13:00. Anunțul venit de la Ministerul Educației

Ziua în care mii de absolvenți de liceu au intrat în emoțiile probei obligatorii a profilului la Bacalaureat 2026 a venit cu o veste importantă din partea Ministerului Educației și Cercetării. După ce o parte din țară s-a confruntat cu furtuni și fenomene meteo extreme, autoritățile au transmis ce se întâmplă în cazul elevilor care, din motive independente de voința lor, nu reușesc să ajungă la timp în centrul de examen.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a explicat că metodologia examenului prevede o soluție pentru astfel de situații excepționale. Astfel, candidații afectați de condițiile meteo sau de alte împrejurări care nu le pot fi imputate nu pierd automat șansa de a susține proba din această sesiune.

Schimbare de ultim moment la Bacalaureat 2026!

După ce examenul programat inițial pentru 30 iunie a fost amânat cu o zi din cauza temperaturilor extreme și a codului roșu de caniculă, ziua de 1 iulie a adus un alt obstacol pentru candidați: furtuni puternice și avertizări meteorologice emise în mai multe județe din România.

În acest context, reprezentanții Ministerului Educației au reamintit că există o procedură specială pentru elevii care nu pot ajunge la timp în centrele de examen din cauze independente de ei.

„Proba examenului de bacalaureat se susține începând cu ora 9. În situații excepționale, în care au existat candidați care nu au putut ajunge la centrele de examen din motive care nu le sunt imputabile, metodologia permite susținerea probei cu subiect de rezervă, începând cu ora 13.00. În astfel de situații, președinții centrelor de examen vor informa candidații în legătură cu procedura de urmat pentru susținerea probei cu subiect de rezervă”, a spus Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Damian.

Elevii pot da proba la istorie sau matematică la ora 13:00

Practic, elevii care sunt blocați în trafic din cauza efectelor fenomenelor meteo sau întâmpină alte dificultăți provocate de situații excepționale nu vor fi automat eliminați din examen. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament, aceștia vor putea susține proba în aceeași zi, de la ora 13:00, folosind un subiect de rezervă.

Responsabilitatea aplicării acestei proceduri revine președinților centrelor de examen. Ei sunt cei care vor analiza fiecare situație în parte și îi vor informa pe candidații aflați în această situație despre pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a putea intra în examen.

Miercuri, 1 iulie, absolvenții susțin proba obligatorie a profilului, respectiv Matematică sau Istorie, una dintre cele mai importante etape ale examenului de Bacalaureat. Calendarul a fost modificat după decizia Ministerului de a amâna examenul cu o zi, ca urmare a valului de căldură extremă care a afectat întreaga țară la finalul lunii iunie.

Chiar dacă această probă a fost reprogramată, celelalte examene din cadrul Bacalaureatului și datele stabilite pentru afișarea rezultatelor au rămas neschimbate. Ministerul a precizat că modificarea a vizat exclusiv această probă, fără să afecteze restul calendarului oficial.

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