Emma Răducanu iubește din nou! L-a părăsit pe milionar și s-a cuplat cu altul

Emma Răducanu, jucătoarea britanică de tenis în vârstă de 23 de ani, continuă să fie prezentă în atenția presei internaționale, atât pentru parcursul său sportiv, cât și pentru evoluțiile din viața personală. Sportiva, care a cucerit titlul la US Open în 2021 și a ajuns în prezent pe locul 29 în clasamentul WTA, a fost recent observată în Londra în compania unui bărbat tânăr și chipeș, ceea ce a stârnit un interes deosebit din partea tabloidelor britanice.

Viața personală a Emmei a fost, de asemenea, subiect de speculații în ultimele săptămâni, după ce presa a anunțat despărțirea sa de fostul iubit, Carlo Agostinelli. Relația cu milionarul s-a încheiat după aproape un an, iar gesturi precum încetarea urmăririi reciproce pe rețelele sociale au fost interpretate ca semne ale acestei separări. Carlo Agostinelli, fiul unui cunoscut miliardar, provine dintr-o familie influentă, cu legături în industria modei și finanțe.

Emma Răducanu iubește din nou!

Cei doi au petrecut împreună o parte a weekendului trecut, fiind văzuți părăsind același apartament situat în sud-vestul Londrei. Identitatea bărbatului a fost rapid dezvăluită de publicațiile tabloid, acesta fiind Jack Coman, un profesionist din Noua Zeelandă implicat în domeniul financiar. Observatorii prezenți la fața locului au remarcat o atmosferă relaxată și veselă între cei doi, ceea ce a alimentat speculațiile privind natura relației lor.

„Părea foarte fericită. Nu știu sigur dacă sunt doar prieteni sau există ceva mai mult între ei, dar păreau să se bucure unul de compania celuilalt”, a spus un martor.

În aceeași zi, cei doi au fost văzuți asistând la meciul de rugby dintre Anglia și Noua Zeelandă, desfășurat la stadionul Twickenham, în cadrul Quilter Nations Series. În timpul evenimentului sportiv, bărbatul a stat aproape de Emma, dar nu în același rând, ceea ce a atras atenția fotografilor și a fanilor prezenți. Pe rețelele sociale, sportiva a împărtășit mai multe imagini din acel weekend, în care apare alături de prieteni și de Jack Coman.

Pe plan sportiv, Emma Răducanu traversează o perioadă dificilă. După ce nu a mai participat la turnee importante din luna aprilie, sportiva a pierdut locul în clasamentul WTA, ajungând pe poziția 205. La turneul de la Madrid, Răducanu a fost eliminată încă din primul tur.

