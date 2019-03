„Este făcătură”. Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare după ce a fost la un pas de moarte

Au fost momente grele pentru Andreea Bălan și pentru familia ei, în timpul operației de cezariană, atunci când vedeta a intrat în stop cardio-respirator. Numai că echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai mare spital privat din România, a știut cum să gestioneze – din toate punctele de vedere – această situație.

Acum, rememrând acele momente, Andreea Bălan recunoaște că a fost foarte afectată de tot ceea ce s-a întâmplat. Plus că – după cum spune chiar ea – a rîmas neplăcut impresionată de multe dintre comentariile făcute.

„Comentariile negative m-au afectat foarte tare. Au fost unele comentarii în care se spunea că nu a existat acest stop cardio-respirator. Că a fost un teatru. Şi am plâns. Abia aştept să ajung la terapie. Toată lumea se aşteaptă ca pe patul de spital să fii urâtă, nearanjată, ciufulită. Şi, dacă arăţi prea bine, e făcătură, nu are cum“, a spus Andreea Bălan, preluată de okmagazine.ro.

Citește și: ANDREEA BĂLAN A FĂCUT NOI DECLARAȚII DESPRE LUPTA PENTRU VIAȚĂ, CONTRACRONOMETRU, DE PE PATUL DE SPITAL: “A DURAT CÂTEVA ORE BUNE…”

Andreea Bălan: ”Am primit a doua șansă”

Vedeta a vorbit şi despre momentele grele prin care a trecut, afirmând că unele momente nu şi le mai aminteşte:

„Viaţa bate filmul. Nu ţin minte că m-a vizitat mama. Am dat interviu de pe patul de spital şi am spus că mama n-a venit la mine, că a stat acasă cu Ella. Şi, când am ajuns acasă, mama mi-a zis că a fost de două ori la mine. Nu îmi aduc aminte. Am fost atât de norocoasă că, datorită doctorilor, datorită lui Dumnezeu, datorită Universului, am primit a doua şansă. Dacă muream şi fetele mele rămâneau fără mamă, era o traumă imensă pentru ele. Cânt am fost în spital, George mi-a spus că Ella pupa tabloul cu noi trei pe care îl avem acasă în cameră“.

Citește și: CUM A REACȚIONAT ANDREEA BĂLAN CÂND A AFLAT CĂ A FOST VIZITATĂ DE ANDREEA ANTONESCU. FOSTA COLEGĂ DE TRUPĂ O CRITICASE DUR