Exatlon România, 23 septembrie. Duminică a avut loc cel mai important meci al săptămâni, respectiv cel pentru eliminare. Faimoșii au „pierdut-o” pe Lili Sandu, iar fanii au reacționat, ulterior, în mediul online.

Exatlon România, 23 septembrie. Războinicii au câştigat meciul pentru eliminare iar Faimoşii sunt cei de la care va fi eliminat un jucător. Lili Sandu şi Cristina Nedelcu s-au luptat în duelul pentru eliminare. Lili a fost cea care a fost eliminată. Actrița a suferit multiple probleme medicale și care a petrecut mult timp în spital, în timpul competiției din Republica Dominicană. (Citește și Diana Senteș, Războinica de la Exatlon și fosta iubită a lui Dani Oțil a înnebunti Instagram-ul)

Exatlon România, 23 septembrie. Telespectatorii nu au fost șocați de eliminarea lui Lili Sandu

Exatlon România, 23 septembrie. Pentru că Lili Sandu a avut probleme medicale, telespectatorii s-au așteptat oarecum la eliminarea actriței. Unii au criticat-o, alții au încurajat-o, chiar dacă a fost în cele din urmă eliminată.

„Putea să concureze cu Lili oricare dintre cocurente și tot era eliminată. Pentru ea munceau alții, așa cum fac și războinici cu Napoli, care mereu își găsește o scuză”, „Lili a dat clasă multor concurenți!”, „Lilica, dacă era mai rapidă pe traseu ,sigur castiga, că la finalizare este bună! Dacă băga pe oricare dintre cele două rămase Ana si Monica, s-ar fi putut să vedem o surpriză, dar le-a fost frică si au bagat-o pe cea mai rapidă! Reguli de ****”, „Lili, până la urmă tu ai respectul meu! Puține femei de 40 de ani ajung în astfel de concursuri. Oricum, tu erai cea mai mișto fată dintre faimoși”, au reacționat telespectatorii, după eliminarea lui Lili Sandu. (Vezi și What’s up a cedat și a părăsit competiția)

Exatlon România, 23 septembrie. Cum a reacționat Lili Sandu când a fost eliminată

Exatlon România, 23 septembrie. Lili Sandu și-a stăpânit cu greu lacrimile atunci când a fost nevoită să se despartă de colegii ei din Republica Dominicană. Actriței i-a părut rău că a fost eliminată, dar a avut numai cuvinte de laudă cu privire la experiența indită prin care a trecut. (Citește și Soția lui Pulhac plânge în fiecare zi)

„În general mă pricep cu vorbele, acum, însă, sunt extrem de emoționată. Pentru mine Exatlon a fost o provocare extraordinară. Mi-am dorit să-mi depășesc limitele cum nu am făcut niciodată. Plec cu capul sus și cu inima împăcată. Mă simt onorată să fi făcut parte din această echipă. Am fost inspirată de colegii mei, adevărați campioni.

Întotdeauna îmi voi aduce aminte de primul punct. Am venit cu gândul să înscriu un singur punct, dar până la urmă au fost șase. Sper că nu am dezamăgit pe nimeni, dar mă bucur că am avut curaj să încerc”, a declarat Lili Sandu. (Nu rata Cine sunt Cristina Nedelcu și Yamato Zaharia, noii concurenți)