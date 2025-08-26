EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Ionuț Lupescu, invitat special: cine este omul care primește mai multă putere la Dinamo și noutăți despre asociere și noul stadion!

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30. Ionuț Lupescu vine în emisiune alături de Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu: informații de ultimă oră despre noul stadion Dinamo și despre stadiul în care se află proiectul de asociere dintre echipa de fotbal și clubul sportiv!

În premieră: dezvăluim cine este omul de la Renovatio care primeste mai multa putere în club! Discutăm schimbările importante care se pregătesc în mare secret Vorbim despre jocul lui Dinamo, cine l-a impresionat pe „Kaiser” și cine e obligat să își ridice nivelul.