Acasă » Știri » Facilități fiscale importante pentru firmele din România. Cine poate beneficia de bonusuri de la stat

Facilități fiscale importante pentru firmele din România. Cine poate beneficia de bonusuri de la stat

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 11:45
Facilități fiscale importante pentru firmele din România. Cine poate beneficia de bonusuri de la stat
sursă foto: Freepik.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potriviti unui proiect de lege depus în Parlament, în România, firmele care angajează persoane cu dizabilități sunt răsplătite financiar de stat. Angajatorii ar putea primi până la 3.000 de lei pe lună pentru fiecare angajat, pe o perioadă de mai mult de doi ani. Iată despre ce este vorba!

În România, majoritatea persoanelor cu dizabilități au probleme reale să își găsească un loc de muncă. Potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament, această barieră ar putea fi redusă dacă angajatorul este recompensat financiar pentru fiecare angajat cu dizabilitate.

Câți bani primesc firmele dacă angajează persoane cu dizabilități

Conform Legii nr. 76/2002, firmele care angajează pe o perioadă nedeterminată persoane cu dizabilități primesc 2.250 de lei lunar/ per angajat, pe o perioadă de 12 luni sau pe o perioadă de 18 luni dacă persoana cu handicap este la primul loc de muncă.

De asemenea, una dintre măsurile propuse este reducerea cu 50% a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente persoanelor cu dizabilități angajate. Angajatorii pot deduce la calculul profitului impozitabil din sumele cheltuite pentru adaptarea locurilor de muncă și achiziționarea de utilaje pentru persoane cu handicap. Sunt deductibile și cheltuielile cu transportul angajatului de la domiciliu la muncă, dar și transportul materiilor prime dacă muncește de acasă.

Firmele cu peste 50 de angajați au obligația legală de a angaja persoane cu dizabilități – în procent de 4% din totalul salariaților. În caz contrar, angajatorii trebuie să plătească lunar la stat o sumă egală cu un salariu minim brut pentru fiecare loc de muncă neocupat.

Proiectul prevede și bonusuri acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj: 2.500 de lei pentru fiecare persoană încadrată în grad de handicap mediu și 3.000 de lei/lună pentru fiecare persoană încadrată în grad de handicap accentuat sau grav.

Inițiatorii proiectului susțin că acest proiect de lege nu ar trebui văzut doar ca o obligație impusă de lege, ci ca un fel de ajutor social. Aceasta ar trebui privită ca o investiție reală în oameni și în forța de muncă din România.

„Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități nu trebuie privită exclusiv ca o obligație legală sau ca o simplă măsură de asistență socială. Ea reprezintă o investiție legitimă și necesară în capitalul uman”, se arată în expunerea de motive.

De asemenea, angajatorii primesc un bonus suplimentar dacă păstrează salariații cu dizabilități pe termen lung – mai mult de 24 de luni. Este vorba despre 5.000 de lei pentru fiecare persoană angajată.

România schimbă regulile pentru muncitorii străini! Patronii riscă amenzi uriașe

Ce salarii vor avea profesorii în 2027, potrivit noii legi a salarizării pregătite de Guvern

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Știri
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Știri
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Sunt elvețienii gata să voteze planul de limitare al populației la 10 milioane?
Digi24
Sunt elvețienii gata să voteze planul de limitare al populației la 10 milioane?
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
Click.ro
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor.ro
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru...
ULTIMA ORĂ
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster ...
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod ...
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Vezi toate știrile