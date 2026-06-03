Facilități fiscale importante pentru firmele din România. Cine poate beneficia de bonusuri de la stat

Potriviti unui proiect de lege depus în Parlament, în România, firmele care angajează persoane cu dizabilități sunt răsplătite financiar de stat. Angajatorii ar putea primi până la 3.000 de lei pe lună pentru fiecare angajat, pe o perioadă de mai mult de doi ani. Iată despre ce este vorba!

În România, majoritatea persoanelor cu dizabilități au probleme reale să își găsească un loc de muncă. Potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament, această barieră ar putea fi redusă dacă angajatorul este recompensat financiar pentru fiecare angajat cu dizabilitate.

Câți bani primesc firmele dacă angajează persoane cu dizabilități

Conform Legii nr. 76/2002, firmele care angajează pe o perioadă nedeterminată persoane cu dizabilități primesc 2.250 de lei lunar/ per angajat, pe o perioadă de 12 luni sau pe o perioadă de 18 luni dacă persoana cu handicap este la primul loc de muncă.

De asemenea, una dintre măsurile propuse este reducerea cu 50% a contribuției asiguratorii pentru muncă aferente persoanelor cu dizabilități angajate. Angajatorii pot deduce la calculul profitului impozitabil din sumele cheltuite pentru adaptarea locurilor de muncă și achiziționarea de utilaje pentru persoane cu handicap. Sunt deductibile și cheltuielile cu transportul angajatului de la domiciliu la muncă, dar și transportul materiilor prime dacă muncește de acasă.

Firmele cu peste 50 de angajați au obligația legală de a angaja persoane cu dizabilități – în procent de 4% din totalul salariaților. În caz contrar, angajatorii trebuie să plătească lunar la stat o sumă egală cu un salariu minim brut pentru fiecare loc de muncă neocupat.

Proiectul prevede și bonusuri acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj: 2.500 de lei pentru fiecare persoană încadrată în grad de handicap mediu și 3.000 de lei/lună pentru fiecare persoană încadrată în grad de handicap accentuat sau grav.

Inițiatorii proiectului susțin că acest proiect de lege nu ar trebui văzut doar ca o obligație impusă de lege, ci ca un fel de ajutor social. Aceasta ar trebui privită ca o investiție reală în oameni și în forța de muncă din România.

„Integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități nu trebuie privită exclusiv ca o obligație legală sau ca o simplă măsură de asistență socială. Ea reprezintă o investiție legitimă și necesară în capitalul uman”, se arată în expunerea de motive.

De asemenea, angajatorii primesc un bonus suplimentar dacă păstrează salariații cu dizabilități pe termen lung – mai mult de 24 de luni. Este vorba despre 5.000 de lei pentru fiecare persoană angajată.

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