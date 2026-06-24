Facultățile din România se prăbușesc în clasamentele mondiale! Ungaria și Bulgaria câștigă teren

Facultățile de top din România s-au prăbușit în clasamentele internaționale. Un nou raport mondial arată că am ajuns să fim depășiți clar chiar și de vecinii noștri! Universitățile din Ungaria și Bulgaria au ajuns mult în fața României, lăsând instituțiile noastre să se bată pe ultimele poziții.

Datele sunt de-a dreptul îngrijorătoare și arată o scădere gravă de la un an la altul. În noul top internațional valabil pentru anul viitor, țara noastră a rămas cu doar opt instituții în listă. Lucrurile arătau mult mai bine în trecutul apropiat, când în top intrau zece instituții, iar acum doi ani aveam nu mai puțin de 13 sau 15 facultăți pe listă. Practic, dispărem încet, dar sigur, din elita mondială.

Facultățile din România se prăbușesc în clasamentele mondiale

Nici măcar Universitatea din București, care rămâne cea mai tare din România, nu a scăpat de acest picaj liber. Dacă în evaluările trecute reușise o performanță frumoasă, fiind situată pe locurile 761–770, acum a pierdut enorm din teren și a căzut direct în intervalul 801–850 la nivel global. Această prăbușire oprește brusc toate speranțele de redresare din anii trecuți.

Nici marile centre universitare din provincie nu o duc mai bine, fiind afectate de același regres puternic:

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: A suferit o cădere masivă, ajungând pe pozițiile 851-900, după ce în topul trecut se mândrea cu locurile 761-770.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: A înregistrat o coborâre greu de digerat, ajungând în banda 1201-1400, deși anterior reușise să urce până în zona 1001-1200.

Universitatea de Vest din Timişoara: Este singura care nu a căzut mai rău, dar stagnează pe locurile de la coadă, în intervalul 1201-1400.

În timp ce noi ne ducem în jos, marile puteri ale lumii conduc detașat. Topul de pe planetă este controlat de Statele Unite și Marea Britanie, unde faimosul Massachusetts Institute of Technology ocupă primul loc, urmat la egalitate de Imperial College London și Stanford University.

Cea mai mare umilință

Cea mai mare umilință vine însă de la vecinii de la graniță. În timp ce profesorii și rectorii noștri caută explicații, universitățile de lângă noi au devenit mult mai competitive. În Ungaria, Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta a urcat spectaculos pe locul 595 în lume. Nici Bulgaria nu s-a lăsat mai prejos: Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia a prins o poziție excelentă, în intervalul 751–760. Ambele instituții vecine au depășit fără probleme tot ce are România mai bun în acest moment.

La nivel european, situația noastră este la fel de modestă. Universitatea din București ocupă doar locul 254 în Europa, fiind urmată la distanță de Cluj pe 272, Iași pe 426 și Politehnica din Capitală pe 438. Alte instituții mari din orașe ca Brașov, Galați, Constanța sau Craiova au ajuns pe locuri extrem de joase, trimise la coada clasamentului european. Marea problemă este că tinerii se gândesc din ce în ce mai mult să plece la studii în străinătate.

VEZI ȘI: Au intrat la facultate, dar nu mai au unde să meargă! Studenții, anunțați că s-au desființat cursurile!

Tânăra care face 14 facultăți în același timp și are și job. Cum reușește să le ducă pe toate