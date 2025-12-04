Fail total! Leo de la Strehaia și iubi la poștă, ediția 2003 color

Leo de la Strehaia și noua lui iubită, Nicolle, par să fi ieșit de la zugrăvit vreun apartament prin Aviației și s-au dus la Poștă să-și ridice pachetul cu provizii trimise de rudele din provincie. Cel puțin așa pare. Atenție, sunt imagini greu de privit, veți vedea mai jos de ce. Dar le vom analiza în amănunțime. Nu va scăpa nimic!

Imagini greu de acceptat în București. Leo de la Strehaia a dus-o pe Nicolle, iubita lui, la o poștă. Poșta Aviației, mai precis. Ei merg pe jos, ecologic. Dacă au vrut să fie incognito n-au nimerit-o, pentru că foarte sigur nu i-a pozat doar CANCAN.RO. Cu siguranță e plin internetul de poze cu ei, primul impuls pe care îl ai e să-i pozezi și să dai share masiv, apoi să aștepți haha-urile. Probabil mii de oameni vor fi surprinși că în poze e chiar Leo. Ei erau virali și fără să fie celebri, spre deosebire de alții.

Din poze se vede că Leo a rămas cu moda prin 2003, are blugi prespălați, prestropiți, pretăiați, preistorici. Nu se putea ca Nicolle să se îmbrace altfel. Cel mai probabil au un sertar comun. Nicolle trage două perechi de blugi la întâmplare, una i-o aruncă lui Leo, una și-o pune ea și duși au fost.

Sertar comun au și la căciuli, Leo poartă una de femei. Probabil a vrut să fie mai cu moț, cum a fost mereu la viața lui. Au trecut mulți ani de când Carmen Șerban i-a dedicat lui Leo de la Strehaia o melodie devenită celebră. Ce vremuri! Adi Minune era la fel de mare ca acum, cânta la fel de bine, Carmen Șerban arăta super sexy, dar Leo de la Strehaia era la fel de cringe.

Cumva, el a purtat mustață când nu purta nimeni, acum s-a bărbierit când toți au bărbi, e Leuță Om Sucit. Pare genul de om care când se duce la medicul de familie îi bagă imediat niște kinetoterapie cu trimitere prin CAS, plus proceduri, ultrasunete, electro, laser, după care 14 zile la Olănești.

Nicolle are în mână un telefon, sau poate mai degrabă un pad de vânzător de la supermarket, din acela în care se bagă prețurile. Arată ca și cum a ieșit din tură și a uitat pad-ul în mână, că stă cu el 12 ore pe zi, fiindcă lucrează în sistem 12 cu 24.

Totuși, e de admirat cât de grijulie este Nicolle cu Leo. Nu-l lasă să-l tragă curentul acum la vârsta senectuții, și-i îndeasă mai bine fesul peste urechi. Leo e cuminte, nu protestează cum ar face un mascul mai viguros, și continuă să meargă ecologic, la pas, cu moțul ridicat mândru deasupra scăfârliei. Seamănă cu Mickey Mouse. Sau poate și-a pus moțul ca să fie atât de cringe încât să nu se uite nimeni la el.

Nu se știe unde s-au dus după aceea, dar probabil că traseul lor este marcat de pozele date de diverși oameni prin București. Dacă i-a văzut cineva este rugat să ne contacteze.

