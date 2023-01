Faimosul de la Survivor România, trecut scandalos! Vedeta Pro TV a făcut videochat, iar imaginile au devenit publice

Unul dintre Faimoșii care vor lua parte în noul sezon „Survivor România” este chiar Remos Boroiu. Concurentul de la Pro TV are un trecut scandalos! Iată mai jos, în articol, detalii din viața campionului la bodybuilding care a fost concurent și în emisiunile „Ferma” și „Ninja Warrior România”!

Remus Boroiu este unul dintre Faimoșii care vor lua parte în noul sezon „Survivor România” de la Pro TV! Bărbatul nu este deloc un străin de lumina reflectoarelor, deoarece în trecut a mai participat în emisiuni precum „Ferma” și „Ninja Warrior România”, tot la Pro TV. Remus Boroiu, care va face parte din echipa roșie a emisiunii ce se filmează în Republica Dominicană, este instructor de fitness și antreprenor. Bărbatul în vârstă de 34 de ani s-a ocupat și cu o activitate care, de-a lungul timpului, i-a adus fie critici, fie admirație. Sigur pe sine, Faimosul de la „Survivor România” a lăsat la o parte inhibițiile și a făcut videochat. Imaginile cu Remus Boroiu, care au fost făcute publice de CANCAN, pot fi vizualizate AICI.

Dezbrăcat și fără a fi pudic, concurentul de la „Survivor România” 2023 și-a arătat mușchii și a făcut un adevărat show erotic, în fața camerei video.

Vezi și DE CE SE TEME MARIA CONSTANTIN LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023: „NU M-AM INTERESAT DAR SPER SĂ NU FIE”

Remus Boroiu este unul dintre concurenții de la „Survivor”

Remus Boroiu participă în emisiuniea de la Pro TV și, mărturisea pe rețelele de socializare, că și-ar dori să se întoarcă acasă cu premiul cel mare. Mai mult decât atât, bărbatul a mai trecut printr-o experiență similară, așa că știe cum îi va reacționa organismul, atunci când va fi lipsit de nutrienți.

„Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare, bineînțeles, însă nu sunt atașat de ideea asta și mă voi bucura de experiență, indiferent cât voi sta acolo. Știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți. O singură dată am stat în junglă pentru 7 zile. Am stat fără mâncare și beam doar apă de izvor. Am rămas surprins să văd ce energie am, deci, se poate”, a declarat Remus Boroiu pe Instagram.

Citește și CÂT CÂȘTIGĂ VICA BLOCHINA ÎN URMA PARTICIPĂRII LA SURVIVOR ROMÂNIA 2023, DE PE PRO TV: „PLEC PE BANI MULȚI”

Sursă foto: Facebook / captură video