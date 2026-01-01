Femeia din imagine a plătit 600 de lei pentru un Revelion de vis, dar a trăit un coșmar. Ce a aflat cu doar câteva ore înainte

Petrecerea din noaptea dintre ani nu a fost una reușită pentru toată lumea. Zeci de timișoreni au descoperit cu doar câteva ore înainte de Revelion că petrecerea pentru care plătiseră a fost anulată. Organizatorul nu a plătit suma din contract, iar managerul restaurantului a anulat evenimentul. Ce au făcut oamenii până la urmă?

Ecaterina s-a numărat și ea printre cei care și-au luat țeapa de Revelion. Femeia a plătit 600 de lei pentru un Revelion organizat la un restaurant din Timişoara, unde cap de afiş era cântăreaţa de muzică populară Andreea Voica, fiica Nicoletei Voica. Însă, cu doar o zi înainte de petrecere a aflat că totul s-a anulat.

„20 de persoane am decis, într-un grup. Am plătit, i-am transferat banii şi am întrebat dacă avem, ce dovadă. A zis că nu e nevoie, doar transferul respectiv. În banii ăştia, trebuia meniul să fie achitat, precum şi ospătarii şi se pare că această promisiune nu se poate onora”, a declarat Ecaterina.

Revelion anulat și oameni revoltați

În situația Ecaterinei s-au aflat și mulți alții. Organizatorul Revelionului nu a plătit suma pentru închiriere aşa că reprezentanţii localului au luat decizia ca evenimentul să fie anulat.

„Am aşteptat, am trimis nenumărate notificări că timpul contractual va expira şi că trebuie să îşi îndeplinească toate condiţiile contractuale. Nu a dat niciun curs la nicio notificare de a noastra, ba mai mult nu a vrut nici să ne răspundă la telefoane”, a transmis Cosmina Mihai, administrator restaurant

Oamenii s-au revoltate și mulți dintre ei amenință acum că vor depune plângere împotriva organizatorului pentru a-şi recupera banii. În cele din urmă, administratorii restaurantului au decis să pună la dispoziţie sala de evenimente, iar artiştii care fuseseră deja plătiţi au susţinut programul. Însă, pentru mâncare şi băutură, timișorenii au trebuit să se descurce pe cont propriu.

Organizatorul evenimentului spune că îi pare rău pentru cele întâmplate: „Nu am cum să fac, că dacă i-aş fi avut i-aş fi dat cu drag, credeţi-mă că nu îi am. Nu sunt bun de nimic, sunt dispus să fac orice act e nevoie, să fac orice”.

Se pare că acesta chiar a propus mutarea evenimentului într-o cămin cultural, dintr-o localitate din apropiere.

„Organizatorul, cu câteva ore înainte de a anula, ne-a propus să facem petrecerea cu o parte dintre oameni într-un cămin cultural într-o localitate unde el ar fi adus mese, scaune şi ceva mâncare gen catering la pungă, eu am spus că asta ar fi umilitor. Umilitor pentru cei care au plătit un revelion la o sală de evenimente în Timişoara”, a declarat cântăreața de muzică populară Andreea Voica.

