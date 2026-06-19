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Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, potrivit polițiștilor

De: Denisa Crăciun 19/06/2026 | 10:49
Fiica unui regizor, găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Detaliul care nu se leagă, potrivit polițiștilor
Fiica unui regizor găsită fără viață în mașină/ sursa foto:pexels
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O tragedie cumplită a avut loc la Hollywood. Fiica unui regizor a fost găsită moartă în mașină alături de soțul ei. Aceasta se afla la volanul mașinii, iar pe scaunul pasagerului se afla partenerul ei de viață. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi.

Un caz șocant s-a petrecut în vecinătatea orașului Redding din California. Fiica regizorului William Wyler, Judith Wyler Sheldon, și soțul ei Wylie Sheldon au fost găsiți fără suflare în propria mașină. La volan se afla chiar ea, iar partenerul ei pe scaunul pasagerului. La fața locului s-au deplasat echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru ei. O anchetă este în plină desfășurare, dar există un detaliu bizar care nu se leagă, potrivit polițiștilor care se ocupă de caz.

Fiica unui regizor, găsită moartă împreună cu soțul ei

Judith Wyler Sheldon, fiica regizorului William Wyler și soțul ei Wylie Sheldon au fost găsiți fără viață în propria mașină. Autoturismul a fost găsit oprit la marginea unei autostrăzi din vecinătatea orașului Redding din California. Ea avea 84 de ani, iar partenerul ei avea 86 de ani. Cel care i-a găsit a fost un ofițer al Poliției Autostrăzilor California.

Fiica regizorului se afla la volan, iar soțul ei pe scaunul pasagerului. Deși ambulanța a ajuns rapid la locul incidentului, medicii nu au mai putut face nimic pentru ei. Ancheta este în desfășurare, însă până în momentul de față anchetatorii care se ocupă de caz nu au reușit să determine ce s-a întâmplat în interiorul mașinii. De asemenea, conform The Sun, cazul a fost preluat de Unitatea de Investigații din cadrul Diviziei de Nord a California Highway Patrol. Cu toate acestea, un detaliu bizar a atras atenția polițiștilor. Chiar dacă mașina se afla pe marginea străzii, motorul era în continuare pornit, fapt ce îngreunează procesul de investigație.

Mesaje de regret după decesul lui Judith Wyler Sheldon

În urma decesului, prietenii apropiați și nu numai au transmis mesaje pline de durere pe rețelele de socializare. Una dintre persoanele profund afectate este chiar Anita Monga, director artistic al festivalului San Francisco Silent Film Festival.

Judy și Wylie ne erau foarte dragi, ne susțineau și erau o prezență pozitivă la toate evenimentele noastre. Judy, le permitea de fapt, îi încuraja, pe invitații noștri să pozeze cu premiile Oscar ale tatălui ei, William Wyler. Gazdele perfecte, a declarat ea.

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