Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei

Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au îngrozit o țară întreagă, după ce au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care au plănuit și pus în aplicare fapta. Cazul a stârnit un val de revoltă și teamă, mai ales din cauza vârstei fragede a agresorilor și a violenței extreme de care au dat dovadă.

Investigațiile au scos la iveală faptul că totul ar fi fost planificat în detaliu de cei doi tineri, în vârstă de 13 și 15 ani. Potrivit anchetatorilor, băiatul de 13 ani ar fi așteptat momentul în care tatăl său a plecat la muncă în străinătate, iar mama era la serviciu, în tura de noapte, pentru a rămâne singur acasă. Atunci l-a chemat pe adolescentul de 15 ani, sub pretextul că vrea să îi arate ATV-ul primit cadou. Camerele de supraveghere au surprins traseul victimei, care mergea fără să știe spre locul unde avea să fie atacată.

Ajuns în curte, băiatul a fost atras în interior de cei doi minori, care s-au prefăcut că îi sunt prieteni. A fost lovit pe la spate și doborât, iar ulterior agresorii ar fi chemat un alt adolescent pentru a-i ajuta să ascundă trupul neînsuflețit. Pentru a nu fi descoperiți, trotineta victimei a fost ascunsă în locuință, iar telefonul, borseta și cheile au fost aruncate în mai multe zone din sat, cu scopul de a deruta ancheta.

Minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală din cauza legislației în vigoare. Unchiul victimei, polițist, a început să își caute nepotul după dispariția acestuia. A intrat în curte și a observat urme de sânge, sperând inițial că băiatul este încă în viață. Ulterior, adevărul a ieșit la iveală, după ce minorul de 13 ani a recunoscut fapta și a încercat să arunce responsabilitatea asupra complicelui său.

La audieri, unul dintre adolescenți ar fi spus că era invidios pe victimă, pentru că avea mai mulți bani și era mai popular. După această tragedie, autoritățile au admis că nu există suficiente soluții pentru supravegherea minorului de 13 ani, lăsat în libertate. Părinții din localitate sunt speriați și se tem pentru siguranța copiilor lor. Pentru a calma situația, poliția a suplimentat patrulele în zonă.

