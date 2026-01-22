Acasă » Știri » Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei

Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 21:38
Mario Alin a fost ucis la doar 15 ani / Sursa foto: Captură video / Poliția Română

Cei doi minori implicați în crima din județul Timiș au îngrozit o țară întreagă, după ce au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care au plănuit și pus în aplicare fapta. Cazul a stârnit un val de revoltă și teamă, mai ales din cauza vârstei fragede a agresorilor și a violenței extreme de care au dat dovadă.

Investigațiile au scos la iveală faptul că totul ar fi fost planificat în detaliu de cei doi tineri, în vârstă de 13 și 15 ani. Potrivit anchetatorilor, băiatul de 13 ani ar fi așteptat momentul în care tatăl său a plecat la muncă în străinătate, iar mama era la serviciu, în tura de noapte, pentru a rămâne singur acasă. Atunci l-a chemat pe adolescentul de 15 ani, sub pretextul că vrea să îi arate ATV-ul primit cadou. Camerele de supraveghere au surprins traseul victimei, care mergea fără să știe spre locul unde avea să fie atacată.

Ajuns în curte, băiatul a fost atras în interior de cei doi minori, care s-au prefăcut că îi sunt prieteni. A fost lovit pe la spate și doborât, iar ulterior agresorii ar fi chemat un alt adolescent pentru a-i ajuta să ascundă trupul neînsuflețit. Pentru a nu fi descoperiți, trotineta victimei a fost ascunsă în locuință, iar telefonul, borseta și cheile au fost aruncate în mai multe zone din sat, cu scopul de a deruta ancheta.

Minorul  de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală din cauza legislației în vigoare. Unchiul victimei, polițist, a început să își caute nepotul după dispariția acestuia. A intrat în curte și a observat urme de sânge, sperând inițial că băiatul este încă în viață. Ulterior, adevărul a ieșit la iveală, după ce minorul de 13 ani a recunoscut fapta și a încercat să arunce responsabilitatea asupra complicelui său.

La audieri, unul dintre adolescenți ar fi spus că era invidios pe victimă, pentru că avea mai mulți bani și era mai popular. După această tragedie, autoritățile au admis că nu există suficiente soluții pentru supravegherea minorului de 13 ani, lăsat în libertate. Părinții din localitate sunt speriați și se tem pentru siguranța copiilor lor. Pentru a calma situația, poliția a suplimentat patrulele în zonă.

CITEȘTE ȘI: Clipe de groază în școala din Cenei, după ce Alin a fost ucis de prietenul său. Directoarea este panicată

Când va fi înmormântat Alin, elevul ucis de colegii lui minori. Comuna Cenei din Timiș se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Știri
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în…
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Știri
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică ...
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu ...
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de ...
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor ...
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”
Vezi toate știrile
×